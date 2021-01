"C’è Posta per te": non parla alla madre da 5 anni, il figlio la perdona spinto dalla fidanzata

Quella che arriva da Tuturano, in provincia di Brindisi, è una bellissima storia che ha avuto un parziale lieto fine. Si tratta di un figlio, di nome Francesco, e della sua mamma, Maria Lucia. I due, ormai da cinque anni, non si parlavano più in quanto Francesco e i suoi fratelli credevano che la donna gli avesse abbandonati dopo aver incontrato l’amore di Piero, suo attuale compagno.

Proprio per questo motivo la madre da qualche anno è andata a vivere a Squinzano, in provincia di Lecce. Da allora i figli non le hanno più parlato. Nel frattempo Francesco ha trovato una bellissima ragazza, che si chiama proprio come lui, Francesca appunto. La madre di Francesco per tutto questo tempo non si è data pace, e ha cercato più volte di mettersi in contatto con i figli.

A questo punto a Tuturano, piccola frazione a sud di Brindisi, è giunto il postino di “C’è Posta per te”, il programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. L’uomo ha consegnato ai figli della donna la busta contenente l’invito alla trasmissione. La figlia di Maria Lucia, Federica, non ha accettato l’invito, mentre Francesco, spinto dalla sua dolcissima compagna, ha deciso di presentarsi in trasmissione e ascoltare quello che la madre aveva da dirgli. In trasmissione c’era anche il suo compagno, Piero.

Un abbraccio, l’emozione e il perdono

La conduttrice del programma, una volta entrati i protagonisti, ha cominciato a raccontare la storia di questa famiglia. Sin dai primi istanti la vicenda ha cominciato a colpire l’interesse del pubblico a casa. I figli di Maria Lucia non accettano che la madre abbia avuto questa storia con Piero mentre era ancora insieme al loro padre. Durante il programma si è anche raccontato un episodio della vita privata di questa famiglia, allorquando il padre di Francesco intercettò sui social un messaggio di Piero rivolto a Maria Lucia, nel quale vi era scritto “ti penso”.

Quel giorno il papà di Francesco e Federica ebbero una discussione, e per questo Maria Lucia e Piero decisero di non sentirsi più. Qualche tempo dopo i rapporti famigliari si riappianorono e tutto sembrava trascorrere tranquillamente. Un giorno però Maria Lucia comunica a suo marito di non amarlo più: da allora la donna continua a frequentare Piero e poi si trasferisce a Squinzano.

Da quei momenti sono passati ben 5 anni, ma la mamma ha voluto e cercato sempre i figli. Non si è data pace. E ieri sera, al termine dell’incontro, Francesco ha deciso di perdonare la madre. La grande busta che divide lo studio si è scostata e ha permesso a madre e figlio di riabbracciarsi. Lacrime di gioia sono state versate dalla fidanzata di Francesco e dalla stessa mamma. Grande l’emozione anche quando Piero, compagno di Maria Lucia, ha deciso di lasciare lo studio per non turbare gli animi e il bellissimo momento che si stava vivendo. La storia adesso impazza sui social e Francesco e Francesca sono diventati gli idoli di tantissime persone in tutta Italia.