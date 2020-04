C’è Posta per te, Maria De Filippi preoccupata: la trasmissione è a rischio

Anche le trasmissioni di Maria De Filippi pagano dazio a causa del coronavirus. Se “Uomini e Donne” è stato sospeso, ufficialmente a data da destinarsi, ufficiosamente si sa che la stagione è terminata; il serale di “Amici” è andato a buon fine e la finale è ormai giunta. Senza dubbio le restrizioni ci sono state e il talent show è andato in onda senza pubblico in studio, senza contatti fisici e rispettando il metro di distanza.

Queen Mary attraverso un’intervista rilasciata a “Ilcorriere.it“, ha spiegato il delicato momento che vive. Dalle parole che ha utilizzato si è percepita una Maria inedita, triste, spenta e preoccupata anche per il futuro delle sue trasmissioni televisive, difatti ha lanciato l’allarme su una delle sue trasmissioni di punta, che da 20 anni circa a questa parte va in onda regolarmente, ovvero “C’è posta per te“.

Attualmente è in corso un restringimento degli investimenti pubblicitari e ciò inevitabilmente avrà delle ripercussioni sui budget necessari per essere investiti nelle trasmissioni e che cambieranno il futuro della televisione. A tal proposito la De Filippi non ha nascosto la sua preoccupazione: “I ragionamenti sui programmi vanno cambiati, magari dovremo abituarci a una riduzione del pubblico, abbiamo visto che si può fare per necessità tv anche senza ospiti, ci dovremo adattare perché non sappiamo quanto durerà e gli investimenti saranno necessariamente ridimensionati“.

Maria ha pensato al futuro di “C’è posta per te”, il programma che per antonomasia porta al contatto fisico una volta che la busta è stata rimossa e indubbiamente qualche contrazione ci sarà: “La busta di C’è posta che si toglie e l’abbraccio si potranno ancora fare? Ora non lo so. Ma so che la tv deve corrispondere a quello che succede fuori, questo è il momento che viviamo e di conseguenza va pensato tutto diversamente“.

Queen Mary ha poi parlato di come la normalità anche in casa sua sia mutata a causa del coronavirus, tutto è disinfettato con l’alcol, le scarpe restano sul pianerottolo, all’ingresso c’è l’amuchina e a tavola si è seduti insieme ma lontani. Insomma anche a casa Maria rispetta la distanza di sicurezza e dopo la circolazione della fake news sulla positività di Maurizio Costanzo al coronavirus, la conduttrice ha spiegato come funziona nella loro abitazione.