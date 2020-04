Amici 19, Maria De Filippi rivela: "Non volevo andare in onda". Pier Silvio Berlusconi ha salvato il serale

Il serale della diciannovesima edizione del talent show “Amici” è ormai giunto al termine, venerdì 3 aprile ci sarà la finale e sarà decretato il vincitore. Questa è stata un’edizione molto particolare, diversa dalle altre, inedita e come la maggior parte dei programmi televisivi ha dovuto fare i conti con il coronavirus, con tutte le difficoltà del caso.

Il serale è andato in onda con l’assenza di un elemento fondamentale per la trasmissione, ovvero il pubblico in studio. Le puntate sono state trasmesse con la sola presenza di ragazzi, professori, conduttrice e giudici; i ballerini si esibiscono rispettando la distanza di un metro dai loro partner e lo spettacolo non è più quello di un tempo, ha un sapore diverso, triste.

Maria De Filippi ha raccontato la difficoltà nell’andare in onda e la sua scelta di voler far saltare tutto, salvo poi tornare sui suoi passi grazie a Pier Silvio Berlusconi. Attraverso un’intervista rilasciata a “Ilcorriere.it“, Queen Mary ha rivelato come sono andate davvero le cose: “Una parte di me diceva di non voler andare in onda. È stato molto faticoso: aspetti il bollettino della protezione civile, sei circondata da cameraman con le mascherine, i ballerini tengono le distanze e non si toccano“.

La De Filippi ha spiegato quanto sia stata dura affrontare questa situazione e proprio quando era sul punto di rimandare tutto, ecco che l’intervento di Pier Silvio Berlusconi le ha consentito di rivedere la propria posizione: “Alla fine però d’accordo con Pier Silvio Berlusconi mi sono convinta che andare avanti era la scelta giusta: mi ha spiegato che per Mediaset era importante avere un’alternativa all’informazione, che c’era bisogno anche in tv di quella normalità che ci è venuta improvvisamente a mancare“.

In chiusura non poteva mancare un commento sulla maestra Alessandra Celentano, con la quale Queen Mary quest’anno si è scontrata spesso: “Penso che a volte Alessandra non guarda la situazione nel dire le cose: le voglio bene, ma questo aspetto non mi piace“. Insomma Maria ha rivelato cosa si è celato dietro il serale della diciannovesima edizione di “Amici” e ancora una volta ha espresso il suo dissenso sul comportamento della Celentano, che in trasmissione ha più volte fatto perdere le staffe alla De Filippi.