C’è posta per te, le anticipazioni di sabato 7 marzo: Pieraccioni e Panariello mandano la posta a Carlo Conti

Dopo aver sfondato il muro dei 6 milioni di spettatori la scorsa settimana, torna su Canale 5, sabato 7 marzo, Maria De Filippi con l’ottava puntata stagionale di C’è posta per te. Come di consueto sono stati i canali social del programma a svelare, in anteprima, quali saranno i personaggi famosi che parteciperanno al programma, che, come al solito, prevede cinque storie, delle quali due con protagonisti celebrità del mondo dello sport o dello spettacolo.

Dopo le risate della scorsa settimana, con Pio e Amedeo che hanno “scroccato” alla coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ben 17.800 euro per finanziare parte del matrimonio di Gabriele Greco, fratello di Amedeo, anche nella prossima puntata si prevede un momento di ilarità, vista la presenza dei comici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, che hanno mandato la posta al loro amico Carlo Conti.

I tre amici toscani sono reduci da un lungo tour teatrale, che, negli ultimi tre anni, ha fatto registrare un grande successo di pubblico, e che si è concluso lo scorso 25 gennaio al Teatro Verdi di Montecatini Terme (Pt). In quella occasione lo spettacolo è stato anche immortalato dalle telecamere della Rai e trasmesso sul piccolo schermo il giorno di San Valentino.

Difficile sapere in anteprima l’oggetto della richiesta di Pieraccioni e Panariello al loro amico Carlo Conti, ma le immagini pubblicate sui canali social di C’è posta per te, ci svelano i due comici impegnati in un ballo sul cubo, mentre Carlo Conti accenna un lento con Maria De Filippi.

Oltre ai tre “ragazzacci” toscani, ci sarà anche un altro personaggio famoso protagonista di una delle storie del people show di Maria De Filippi. Si tratta del calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimović, tornato a giocare in Italia lo scorso mese di Gennaio. Facile immaginare che il calciatore svedese sarà la sorpresa per qualche tifoso rossonero.