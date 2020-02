C’è posta per te, le anticipazioni di sabato 29 febbraio: Pio e Amedeo invitano Belen e Stefano De Martino

Appuntamento su Canale 5 sabato 29 febbraio per la settimana puntata di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, che continua a vincere la sfida del sabato sera con il programma di Rai Uno, Una Storia da Cantare, condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.

Come consuetudine, a metà settimana i canali social del programma svelano quali sono gli ospiti VIP che vedremo nella puntata del sabato. Ma mentre nelle puntate precedenti si è trattato di personaggi famosi che hanno preso parte alle storie di gente comune, nella prossima puntata saranno due personaggi famosi a mandare la posta ad altrettanti personaggi dello spettacolo.

I postini di Maria De Filippi dovranno consegnare la famosa busta alla coppia Belen Rodriguez-Stefano De Martino. I due, che si erano conosciuti ed innamorati proprio nel backstage di una trasmissione di Maria De Filippi, Amici, si erano sposati nel settembre del 2013, qualche mese dopo la nascita del loro figlio Santiago. Nel 2015 la coppia decise di separarsi per poi ritornare insieme la scorsa estate.

Belen e Stefano De Martino scopriranno in studio chi sono i mittenti della busta, ovvero il duo comico pugliese Pio e Amedeo, che probabilmente cercheranno di “scroccare” loro dei soldi. Nel breve video pubblicato sui canali social di C’è posta per te, appare anche Gabriele Greco, fratello di Amedeo, volto già noto al pubblico del people show di Maria De Filippi, perché protagonista di una vecchia puntata nella quale Pio e Amedeo scrissero a Mario Balotelli. In quella occasione Gabriele Greco, appena patentato, chiese a Balotelli di comprargli una auto, che Pio e Amedeo fecero arrivare direttamente in studio. Supermario, pressato dei due, che già gli avevano “scroccato” dei soldi in Emigratis, cedette e sborsò i 13000 Euro, costo di acquisto dell’auto.

Probabilmente Pio e Amedeo hanno in mente un nuovo progetto per Gabriele e hanno deciso che i finanziatori questa volta saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Vedremo sabato 29 febbraio come andrà a finire.