C’è posta per te: definisce “mostro” la madre del suo fidanzato, Maria De Filippi sbotta e difende mamma Flora

Dopo la pausa sanremese ritorna C’è posta per te con la puntata numero 5 dell’edizione 2020 ed è sempre un successo di ascolti. Nonostante la concorrenza su Rai 1 di Una Storia da Cantare, programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, è sempre il people show di Canale 5 il programma più visto di sabato 15 febbraio con 5.488.000 spettatori per uno share del 29,3%.

Tra le storie proposte in questa puntata c’è stata quella di Flora, una donna 29enne napoletana, madre di sei figli e abbandonata dal marito. Dopo una vita fatti di stenti, vissuta all’interno di un container, la donna cerca di ricucire il rapporto con il figlio Giovanni, che aveva cacciato di casa cinque anni fa.

Divenuta mamma alla giovanissima età di diciassette anni, Flora, dopo essere stata lasciata dal marito, che gli nega anche un sostegno economico, si rimbocca le maniche per crescere i propri figli, sempre con il rischio che gli assistenti sociali possano allontanarli da casa, cosa che avviene dopo la segnalazione dell’ex marito. Riuscita a riavere l’affidamento dei figli, la donna è molta preoccupata del comportamento del figlio Giovanni, che lascia un lavoro regolare al mercato, per svolgere l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.

Tra madre e figlia i rapporti diventano tesi, anche per il cambio di vita di Giovanni che nel frattempo si è fidanzato con Luisana, fino a quando la mamma caccia di casa il ragazzo, che dopo qualche giorno prova a ritornare in famiglia, ma mamma Flora non lo fa entrare.

Giovanni accompagnata dalla fidanzata Luisana ascolta in studio le parole della mamma, che gli chiede perdono, ma è irremovibile sulla sua decisione di continuare a non avere rapporti con Flora. Maria De Filippi, comprendendo la situazione economica difficile della donna, cerca di far capire al ragazzo che la mamma, quando gli rimproverava di lavorare in nero, era perché non voleva che un intervento dei servizi sociali spaccassero la famiglia. Il ragazzo, che annuncia il suo prossimo matrimonio con la fidanzata Luisana, resta sulla sua posizione.

Prende la parola proprio Luisana, che definisce “mostro” mamma Flora. Epiteto che Giovanni approva scatenando lo sdegno di Maria De Filippi. La conduttrice, infastidita dalle parole della ragazza, non riesce a stare zitta e interviene prendendo le difese di mamma Flora.

“Mi dispiace sentire un figlio che dice che la madre è un mostro, non ce la posso fare”, le parole di Maria apparsa molto colpita dalla storia di Flora e dei suoi sacrifici per crescere i figli. “Il fatto che tu consenta alla tua fidanzata di dire che tua madre è un mostro mi fa impressione. Di solito io non mi lascio andare, ma questa volta non riesco a stare zitta”, le parole di Maria De Filippi prima di chiudere la busta e congedare GIovanni e Luisana.