"C’è posta per te", la storia commovente di Lidia e Pino: ospiti Emma Marrone e il padre Rosario

La puntata della trasmissione “C’è posta per te” condotta da Maria De Filippi e andata in onda sabato 15 febbraio, si è conclusa con una storia che ha creato grande emozione. Si tratta di Pino e Lidia, rispettivamente padre e figlia, che hanno affrontato un momento difficile della vita ma sono riusciti a superare gli ostacoli.

Pino è sempre stato un padre affettuoso, ma lavorava per l’intera giornata per permettere alle figlie una vita agiata. A un certo momento Pino ha deciso di diventare un dipendente, per diminuire gli orari di lavoro. Ha ricordato quando la figlia gli chiedeva un abbraccio e non poteva giocare con lei, in quanto era stanco e pieno di impegni.

Una storia commovente

Il suo obiettivo era quello di dare ai figli una vita migliore rispetto a quella da lui vissuta. Padre e figlia non sono riusciti a trattenere le lacrime ripensando alla loro storia, che dimostra anche l’importanza di non rimandare le cose fondamentali. Rosario ha deciso di chiudere la propria attività, pensando a vivere il presente mettendo da parte il futuro.

Una lettera speciale quella del padre: “Qualcosa era pronto a rubarci il tempo, il dolore alla gamba ti teneva sveglia ti sei trasformata in una leonessa, hai supportato ogni flagello sul tuo piccolo fisico e hai insegnato a tutti noi cosa significa avere coraggio”. La lettera prosegue con tali parole: “Il tempo, questo è un bene che nessuno mai mi ridarà, ma quei sacrifici sono stati determinanti per vincere quella battaglia”.

Anche la cantante Emma Marrone e il padre Rosario si sono commossi nell’ascoltare questa storia emozionante. Dobbiamo imparare a prenderci le nostre soddisfazioni e Rosario ha ricordato alla figlia che sarà sempre con lei. Nel corso della puntata Lidia ha messo le cuffie e ha sentito il brano di Emma, con l’arrivo della cantante e del padre. L’artista salentina ha voluto fare i complimenti alla ragazza: “Sei coraggiosa, so come ci si sente, io ho fatto tre volte il giro, ora basta”.