C’è posta per te, anticipazioni 22 febbraio: Massimo Ranieri e Francesco Totti ospiti di Maria De Filippi

Due volti noti e molto amati dal pubblico televisivo – e non solo – saranno ospiti attesissimi del nuovo appuntamento di “C’è posta per te“, il format in quota Mediaset del sabato sera, che ci terrà compagnia anche il 22 febbraio 2020 in prima serata con tante storie emozionanti, commoventi, ma anche divertenti.

L’ex capitano della squadra di calcio della Roma non è la prima volta che va nel popolare people show del sabato sera di Canale 5, dimostrando sempre la sua grande umanità e disponibilità nell’aiutare gli altri, mettendosi sempre in gioco. Appese le scarpette di calcio al chiodo, è stato recentemente protagonista di un nuovo appassionante format di Amazon “Celebrities Hunters“.

Francesco Totti e Massimo Raineri ospiti da Maria De Filippi

La conduttrice dei programmi più popolari di Mediaset – Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per te – ha scelto di far scendere in campo sabato 22 febbraio due numeri uno, Francesco Totti e Massimo Raineri, per vincere la guerra degli ascolti. L’ultima partecipazione di Totti risale al 2018, quando l’ex capitano della Roma ha fatto una sorpresa a tre ragazzi tifosi della sua squadra di calcio, affetti dalla sindrome di Down.

Oltre al marito di Ilary Blasi, le anticipazioni che si leggono sulle pagine social del celebre programma di Maria De Filippi annunciano anche un altro nome altisonante, cioè quello del cantante Massimo Raineri. Reduce dall’ospitata fatta al Festival di Sanremo 2020 – dove ha duettato con Tiziano Ferro – l’artista si metterà a disposizione per fare una sorpresa ad uno dei protagonisti della nuova puntata.

“C’è posta per te” appassiona sempre più il pubblico televisivo, tanto che le prime cinque puntate del people show in quota Mediaset hanno registrato una media di 6 milioni di telespettatori, vincendo così la sfida contro le reti concorrenti. A fare alzare l’Auditel hanno certamente contribuito anche la presenza di ospiti di primissimo piano, quali Johnny Depp e Antonio Banderas.