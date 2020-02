Benedetta Parodi approda a LA7 con un nuovo programma

Benedetta Parodi approda in televisione come giornalista di “Studio Aperto”, ma poi abbandona per dedicarsi alla sua più grande passione: la cucina. Prima si occupa di un piccolo spazio culinario “Cotto e mangiato”, sempre del tg di italia1, poi passa alla conduzione di un programma di cucina tutto suo su La7, intitolato “I menù di Benedetta”, trasmissione che ancora va in onda con le repliche su La7d.

Ma la Parodi ha condotto la trasmissione su La7 solo dal 2011 al 2013, successivamente è diventata il volto di un’altra rete, Real Time, dove ha presentato, in particolare, tutte le edizioni di Bake off Italia, un talent che premia i pasticcieri amatoriali, ed anche altre trasmissione dove c’era anche lei dietro ai fornelli.

Ora Benedetta Parodi sta per approdare nuovamente su La7 con una trasmissione tutta sua. Molto probabilmente il nuovo programma si intitolerà “Chiama Benedetta“, e come si può intuire dal video promozionale, sarà una trasmissione in cui la conduttrice dovrà aiutare i partecipanti, non proprio talentuosi nell’ambito culinario, a destreggiarsi tra i fornelli. Nel video pubblicitario, infatti, vengono mostrati molte persone che combinano svariati danni in cucina, al termine del quale viene lanciato lo slogan: ” Non sai cucinare? Chiama Benedetta!”, invitando quindi a partecipare ai casting.

Della nuova trasmissione non si sa ancora molto, forse andrà in onda in una striscia quotidiana dal lunedì al venerdì, nella fase del preserale come già accaduto per altre trasmissioni di stampo culinario, ma queste per ora sono solo ipotesi, non c’e ancora neanche una data di messa in onda.

Intanto, per chi è abituato a vedere la conduttrice sotto il tendone di Bake off Italia non deve disperarsi, in quanto nonostante la Parodi stia per intraprendere una nuova avventura su un’altra emittente, è stata ugualmente confermata alla conduzione alla prossima edizione del talent.