Benedetta Parodi, quattro tatuaggi a 47 anni

La giornalista e conduttrice di numerosi programmi di cucina, Benedetta Parodi, all’alba dei suoi 47 anni decide di tatuarsi ancora: in un solo giorno, infatti, ha aggiunto quattro disegni sulla sua pelle. Tre di essi, racconta la stessa, sarebbero uguali a quelli delle sue due figlie avute dal marito Fabio Caressa.

I nuovi tatuaggi che la bella piemontese si è regalata rappresentano una piccola ala, simbolo di libertà, e tre cuoricini. Sarebbero proprio questi ultimi ad essere identici a quelli fatti dalle figlie Matilde, di 17 anni, ed Eleonora, di 15, in modo da creare un legame ancora più profondo con esse, se possibile. Benedetta, sposata dal 1999 con il giornalista e commentatore sportivo, ha anche un altro figlio: Diego, di appena 10 anni.

Tramite la condivisione sul suo seguitissimo profilo Instagram, la Parodi, decide di rendere partecipi i suoi fan: “Mi sono rimbambita” racconta ironica la donna. “A 47 anni avevo voglia di fare questo tatuaggio che per me ha un significato molto bello e mi piace un sacco“, racconta Benedetta, riferendosi a quello raffigurante un’ala.

“Poi volevo fare qualcosa anche con le ragazze e così ci siamo fatte i tre cuoricini“, continua la Parodi, mostrando il polso sul quale compaiono i tre disegnini. Approfittando del momento, la donna ringrazia anche i tatuatori dello studio a cui si è rivolta, il Cross the Line Tattoo di Gallarate: “E’ stata una giornata molto divertente, non è stato molto doloroso“.

Il tatuaggio raffigurante l’ala, invece, è situato sulla parte laterale del polso. Questi nuovi decori, eseguiti tutti in un solo giorno, vanno ad aggiungersi al suo primo tatuaggio, fatto 2016: una bacchetta magica a forma di forchetta; esso nasce in onore della sua passione per la cucina che ha contribuito a renderla celebre in tv, diventando un vero e proprio lavoro.