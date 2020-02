Beautiful, trame italiane in onda dal 1° al 7 marzo 2020: Zoe sta raccontando ad Hope la verità su Beth

Negli episodi di Beautiful in onda nella settimana che va da domenica 1 a sabato 7 marzo 2020 assisteremo a molte vicissitudini che riguardano Hope Liam e Beth. La settimana inizia con un pranzo al “Bikini” tra Hope e Katie e con la scoperta che Flo ha iniziato a lavorare proprio in quel locale.

La giovane Flo ha iniziato a lavorare al locale e quando Flo vede Hope e capisce che si tratta della madre della bambina rapita da Reese e decide di avvicinare Hope con una scusa e le annuncia che ha qualcosa di importante da dirle. Proprio quando sta iniziando a raccontare tutta la verità arriva Flo, che blocca immediatamente la ragazza. Al locale “Bikini” arriva anche Wyatt che sembra conoscere la nuova cameriera Flo.

La giovane Logan è sempre più disperata per la perdita della figlia ed inoltre è sempre più convinta che il marito debba interrompere il loro matrimonio e tornare con Steffy e le bambine. Proprio per questo atteggiamento della moglie, Liam, è sempre più preoccupato per la salute di Hope.

Hope e Liam hanno un appuntamento a cena con Wyatt e Sally, ma la ragazza prima di andare parla con il marito e gli racconta di aver inccontrato Flo (la madre di Phebe). Al termine della conversazione la ragazza dice al marito di non avere più voglia di andare a cena.

Nel frattempo al “Bikini” Wyatt e Flo parlano dei vecchi tempi ed il ragazzo decide di invitarla alla cena che si terrà a casa sua affinchè la sua amica possa conoscere suo fratello e sua moglie. Durante la cena Wyatt scopre che Flo è la madre di Phebe, lo scopre attraverso Hope, ma la ragazza aveva detto a Wyatt di non avere mai avuto figli. Durante la serata Sally scopre che il suo fidanzato, anni fa, era fidanzato con Flo e si ingelosisce. Steffy parla con Taylor dell’adozione di Phebe e si sentono stupite per la facilità con cui la donna ha ceduto la figlia rinunciando ad ogni rapporto con essa.