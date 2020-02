Beautiful, anticipazioni americane: Steffy vuole rivelare ad Hope il piano di Thomas

Dalle puntate americane di Beautiful scopriamo che in questo periodo Thomas è sempre più vicino a Queen, entrambi lottano per sconfiggere Brooke. Nonostante l’obiettivo in comune il giovane Forrester invita la moglie di suo nonno a non aggiungere dell’alcol alle bevande della Logan. Contemporaneamente Steffy decide di raccontare ad Hope la verità sulle manipolazioni di suo fratello Thomas e sul ruolo che il giovane ha avuto nel bacio che lei si è scambiata con Liam, ma il fratello arriva giusto in tempo pronto a tutto pur di fermarla.

Nelle anticipazioni americane scopriamo cheThomas si è legato a Queen con l’intento di distruggere Brooke, la Fuller non sopporta più la presenza della Logan e quando viene affrontata dal marito che le impone di imparare a convivere con la presena di Brooke la donna si arrabbia ancora di più. La conversazione tra i due viene ascoltata da Thomas che decide di confrontarsi con Queen, quest’ultima confessa al giovane di aver corretto un drink di Brooke per indurla nuovamente alla dipendenza da alcol.

Il giovane Forrester è contrario a questa mossa perché se la donna finisse nuovamente nella dipendenza da alcol il padre Ridge andrebbe subito in suo soccorso e tutto il suo lavoro fatto per allontanarli andrebbe vano. Proprio per questo il ragazzo dice a Queen di non fare più correzioni alle bavande della Logan e le promette che lui farà tornare insieme Shauna e Ridge così come lui tornerà con Hope. Il giovane dichiara apertamente che vuole solo Hope e che sta Zoe solo per raggiungere il suo obbiettivo ingelosendo Hope.

Hope nel frattempo incontra Liam solo per chiedergli se vuole trascorrere più tempo con la loro Beth. Steffy alla Forrester viene affrontata da Brooke che le rimprovera di aver baciato Liam e di essere una combina guai perché non è in grado di trattenersi. Hope dopo aver parlato con Liam decide di affrontare Steffy dicendole “voglio andare d’accordo con te ma non sono in grado di scordare il bacio che hai dato a Liam”, la giovane vorrebbe risposare Liam ma non è disposta ad accettare le condizioni imposte dal ragazzo ossia, non vedere più Thomas e il figlio. La ragazza è ormai convinta che Liam abbia scelto Steffy e Kelly. Proprio mentre le due donne parlano e discutono e Steffy sta per raccontare a Hope il ruolo avuto dal fratello nel bacio tra lei e Liam, il ragazzo irrompe nella stanza e le interrompe bloccando il discorso ed impedisce alla sorella di svuotare il sacco.