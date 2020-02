Beautiful, anticipazioni americane: Sally Spectra ha un mese di vita

Grazie alle anticipazioni americane di Beautiful abbiamo scoperto che proprio negli episodi attualmente in onda la giovane stilista Sally Spectra sta affrontando la sua battaglia più difficile della vita. Tale battaglia, in base a quanto emerge dagli spoiler, sembra essere una battaglia persa in partenza ma i fans della soap sanno che spesso nulla è come sembra.

Sally questa volta non dovrà lottare per lavoro ma per la sua stessa vita, gli è stata diagnosticata una gravissima malattia che sembra non lasciare spazio alla speranza di guarigione bensì ad un epilogo straziante, la morte in un solo mese e le sole cure possibili sono quelle palliative. La malattia di cui è affetta la stilista non è chiara, nelle immagini trasmesse in America si è sentito il medico comunicare la sentenza di morte ma non dare un nome alla malattia poiché quella parte del discorso non è stata comunicata.

Sally ricevuta la sentenza decide di non dire nulla e tenere segreta la sua malattia e l’aspettativa di vita che gli è stata data dal medico. L’unica persona che al momento sarà a conoscenza della diagnosi è Katie Logan. Katie era in ospedale proprio nello stesso giorno di Sally e vedendo la ragazza uscire dallo studio medico visibilmente sconvolta la raggiunge e si ritrova, suo malgrado, ad essere la confidente e amica della stilista.

Katie cercherà più volte di convincere Sally a non arrendersi e a cercare altri pareri e magari terapie diverse che potrebbero capovolgere la situazione come consigliatole anche dal suo medico. Inoltre Katie vuole che la ragazza si confidi con la sua famiglia e con Wyatt perché tutti la amano e vorrebbero poterla aiutare e sorreggerla in questa difficile battaglia. La ragazza, molto orgogliosa, non ha nessuna intenzione di coinvolgere il suo ex fidanzato e non vuole assolutamente la sua pietà considerando che l’ha lasciata due volte per Flo.

Wyatt si è accorto che Sally nasconde qualcosa, nonostante sia convinto di voler stare insieme a Flo, si sente in colpa e spera di poter essere ancora amico di Sally e di poterla aiutare in nome del grande amore che li ha legati. Katie, visto che non riesce a convincere Sally a lottare, decide di smuovere le acque raccontando tutto al marito Bill ed al figliastro Wyatt pregando il giovane Spencer di non far capire a Sally che è a conoscenza della situazione.