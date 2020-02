Beautiful, anticipazioni americane: Bill vuole che Liam stia con Steffy e lasci Hope per sempre

Nelle ultime puntate di Beautiful in America, Bill ha espresso le sue opinioni, ma non ha manipolato le situazioni a suo vantaggio. Bill Spencer nell’ultimo periodo è tornato con la moglie Katie Logan, proprio quando i due erano felici la Logan ha avuto un collasso dei reni dovuto ai farmaci contro il rigetto del trapianto di cuore subito anni prima.

L’uomo ora ha cambiato idea su quale sia la donna giusta per suo figlio Liam e decide di tornare ad agire in merito. Poche settimana fa Dollar Bill aveva dichiarato di voler difendere il rapporto tra Liam ed Hope dalle continue interferenze di Thomas Forrester, arrivando anche a minacciare il ragazzo che sarebbe entrato in guerra contro di lui per difendere il figlio e sua moglie se lui non avesse smesso di manipolare la vita di Liam.

Dopo l’ennesima lite tra Liam ed Hope e la loro separazione decisa dalla giovane Logan, Bill decide “ora basta la donna giusta per Liam è Steffy“. L’uomo parla con il figlio: “Ho sempre pensato che la donna giusta per te fosse Steffy”, l’uomo ritiene che Hope sia costantemente pronta a lanciarsi in drammi che non fanno altro che complicare la loro vita.

Bill Spencer ritiene che Hope sia molto simile a suo figlio, entrambi tendono a comportarsi nello modo lasciandosi coinvolgere da drammi evitabili, ritine quindi che il figlio abbia bisogno di una donna diversa da lui che possa tenerlo ben saldo a terra rendendolo un vero uomo, riconosce questa donna in Steffy.

Bill ritiene che Hope, nell’istante in cui decide di mantenere i rapporti con Douglas indirettamente lo fa perchè li vuole mantenere anche con Thomas, per questo crede che la ragazza ne sia attratta se no avrebbe scelto diversamente evitando di mettere a riscio il loro matrimonio.