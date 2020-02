Beautiful, la soap opera più seguita al mondo è stata rinnovata fino al 2023

Dall’America, in particolare da TVLive, arriva la comunicazione che l’accordo per produrre la soap opera Beautiful sia stato ormai praticamente concluso e con una durata triennale. Se questo verrà confermato sarà il primo rinnovo pluriennale per Beautiful, poichè fino ad ora era sempre stato concordato un rinnovo annuale. Questo fa chiaramente capire quanto questa soap opera stia funzionando bene e fa intendere che la rete televisiva CBS è molto contenta dei dati di ascolto e dellìappasionamento dei fans alle vicende Forrester.

Per quanto riguarda “Febbre D’Amore“, la sue sorella, la CBS ha ufficialmente confermato il rinnovo della suddetta fino al 2024, da sottolineare che la soap al momento non è più trasmessa in italia. Inizialmente il fatto che per Tempesta D’Amore fosse gia stata ufficializzata la produzione mentre quella di Beautiful no aveva preoccupato i fans.

Le due Soap Opera sono prodotte rispettivamente da due società diverse, ossia la Bell Production e la Sony, e proprio per questo è abbastanza normale che i rinnovi non avvengano in contemporanea, per questo sul web si vedono molti articoli che cercano di tranquillizzare i fans sul preseguimento della Soap Opera.

Bisogna comunque sottolineare che Beautiful sta riscuotendo un enorme successo in America ed anche in Italia proprio per questo sembra scontato dire che il rinnovo è quasi certo e scontato. Basti pensare che entrambe occupano i primi due posti nella ascolti statunitensi del daytime ed in più bisogna considerare che le due produzioni hanno anche un ottimo successo sulla CBS in streaming, anche in un epoca in cui si guarda tutto on demand grazie all’avvento di internet.

Dagli spoiler americani si evince che nella soap opera Beautiful durante le puntate americane di febbraio verrà fatta una proposta di matrimonio, una coppia si riunirà ed avrà luogo una sfida di moda in passerella.