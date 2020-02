Beautiful, anticipazioni puntata 5 febbraio: Hope dice a Liam che vorrebbe essere la madre di Phoebe

Le anticipazioni di Beautiful ritornano più avvincenti che mai, per raccontarci cosa succederà nella puntata di mercoledì 5 febbraio 2020, in onda sulla rete Mediaset di Canale 5 al consueto orario delle 13.40 circa. Nel corso di questo nuovo appassionante appuntamento con la soap americana vedremo Zoe fare una scoperta sconvolgente sul conto di Florence Fulton. Intanto Hope si accorgerà di provare un forte legame per Phoebe e condividerà le sue sensazioni con Liam.

Dopo essersi confidata con Xander, Zoe si è recata nell’appartamento di suo padre Reese e ha iniziato a rovistare fra i cassetti di Flo, al fine di scoprire che cosa abbia a che fare lei con suo padre. Infatti, la giovane teme che dietro all’improvvisa partenza del genitore per Londra ci sia nascosto qualcosa e ritiene che la Fulton possa saperne il vero motivo.

Anticipazioni Beautiful: la scoperta di Zoe, la Fulton costretta a negare

Rovistando tra gli oggetti personali di Florence, la figlia di Reese finisce per trovare i documenti dell’adozione di Phoebe e ne resta sconvolta. Zoe viene poi sorpresa da Florence. A quel punto, la modella ne approfitta per chiedere alla donna spiegazioni sulla bambina che ha dato in adozione a Steffy. Infatti, Zoe è certa che la Fulton non abbia partorito di recente ed ha paura che Phoebe possa essere in realtà figlia di Reese. Flo nega però tutto.

Hope dice a Liam che che tenere tra le braccia Phoebe l‘ha resa felice, quindi si apre con lui, dicendogli che le piacerebbe che fosse sua figlia. La Logan va poi a Malibù da Steffy e le chiede se può fare qualcosa per lei.

La figlia di Ridge è intanto al settimo cielo: ora che Liam ha accettato di fare da padre sia a Kelly che a Phoebe il suo sogno di famiglia allargata si sta finalmente realizzando, inoltre è contenta perché Hope si sta dimostrando molto generosa e collaborativa, nonostante il recente grave lutto che l’ha colpita. Che sia veramente così? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.