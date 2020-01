Beautiful, anticipazioni americane: Liam confessa a Hope di amare Steffy

Le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful ci permettono di sapere cosa accadrà ai protagonisti della soap. In particolare modo saranno trattate le vicende di Hope, Liam e Steffy. Dopo la tragedia che gli ha colpiti, Liam cerca di recuperare il rapporto con Hope. L’uomo è disposto a continuare la sua vita con al donna, am solo se lei chiuderà ogni rapport con Thomas. Questo significa venire meno al ruolo di madre per Douglas, oltre a dover anche interrompere la sua collaborazione professionale con lo stilista. La donna si troverà combattuta, chiederà consiglio alla madre, che le dirà di scegliere Liam.

Hope se ne convincerà, nel mentre Liam furioso sarà andato dalla sua ex, Steffy. Quest’ultima è la sorella di Thomas ed egli, che non vorrà rinunciare ad Hope, convincerà la sorella a sedurre Liam. Steffy lo bacerà e i due saranno sorpresi proprio da Hope. A sorpresa, Steffy si prenderà la colpa dell’avvicinamento fisico avuto con Liam. Successivamente, sarà proprio Steffy a sorprendere Hope e Liam in camerino. Hope preferirà concentrarsi solo su Douglas e prendersi cura di lui, senza pensare più a Liam. Hope andrà da Brooke a raccontarle quanto accaduto e Steffy confesserà a Liam di averlo baciato poiché soggiogata dalle parole di Thomas, suo fratello.

Beautiful, anticipazioni americane: Liam dice a Hope che ama Steffy

Le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful lasciano i telespettatori senza fiato. Dopo che Hope ha visto Steffy e Liam che si baciavano, aggredisce i due. La donna, che avrà pensato persino di rinunciare all’affidamento di Douglas pur di stare con Liam, ora fa dietrofront. Hope affermerà: “Faccio marcia indietro, Douglas resta mio figlio!“. Liam insisterà nel cercare di spiegare a Hope la situazione; ovvero è tutto un nuovo piano di Thomas per cercare di dividerli.Thomas gli starà spiando di anscosto e sarà soddisfatto di avere seminato zizzinai tra i due e non vedrà l’ora di farsi avanti per consolare Hope e divenire il suo nuovo compagno.

Thomas proverà pietà per la sorella, Steffy, che cercherò di prendersi la colpa di quanto avvenuto tra lei e Liam. Thomas si augurerà che lei e Liam possano stare insieme poiché si mostrerà dispiaciuto nel vedere la sorella così umiliata. La storia tra Hope e Liam non finirà per il bacio che lui e Steffy si sono scambiati, ma per una rivelazione che lo stesso Spencer farà alla figlia di Brooke.

Hope obbligherà Liam a risposndere ad uan serie di domande, al donna inzierà col dire: “Tu ami Steffy?” – lo Spencer risponderà con un assenso e le donne ne saranno sconvolte. “Abbiamo un figlio insieme, Hope. Sì, la amo“. Thomas si mostrerà felice di queste parole, ovviamente continuerà a spiare i tre Steffy, Liame Hope, senza farsi vedere. Hope adirata dirà a Liam che è finita!