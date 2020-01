Beautiful, anticipazioni americane: Thomas è pronto ad un altro colpo di scena

Thomas Forrester, nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in America, è impegnato a gestire più fronti per raggiungere i suoi obbiettivi e per farlo non si fa scrupoli a distruggere e manipolare le vite altrui compresa quella di suo figlio.

Il primo obbiettivo di Thomas è conquistare Hope Logan. Per legare a sé la ragazza manipola la sorella Steffy affinchè cerchi di riconquistare l’ex marito inoltre la convince a non rivelare a Liam cosa l’ha spinta a baciarlo. Il bacio in questione ha rovinato il rapporto tra Hope e Liam, al punto tale che la Logan ha interrotto la relazione con il marito affinchè lo Spencer torni con Steffy dato che lo ha visto mentre ricambiava il bacio e non vuole vivere un rapporto di incertezze.

Liam capisce che i problemi con sua moglie derivano dall’intromissione di Thomas e ne parla con Brooke, la quale gli consiglia di risolvere la situazione con la figlia. Steffy nasconde a tutti il ruolo del fratello e nel frattempo si ribacia con Liam sperando di tornare ad essere una famiglia con Kelly. Il giovane forrester, per cercare di ingelosire Hope, porta avanti una relazione con Zeo Buckingham. Carter, invaghito di Zoe, la mette in guardia sul comportamento di Thomas.

Il secondo obbiettivo di Thomas Forrester è allontanare Brooke da suo padre Ridge. Il ragazzo vuole liberare la sua famiglia dalla presenza di Brooke. Dopo aver favorito un tradimento del padre nei confronti della matrigna fa di tutto affinchè la relazione tra i due non si sistemi.

Quando viene a conoscenza delle tensioni tra Quinn e Brooke il ragazzo cerca un alleata nella moglie di suo nonno, contemporaneamente Erick e Ridge cercheranno di riappacificare le due donne. La riappacificazione sembra quasi impossibile da quando Brooke a chiesto ad Eric di allontanare Quinn dalla loro famiglia. Le prossime mosse di Thomas Forrester vengono svelate dal ragazzo al suo caro amico Vinny.