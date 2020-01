Beautiful, anticipazioni 30 gennaio: Zoe incontra Flo, Brooke prende in braccio Phoebe

Il sequel della narrazione della soap opera americana “Beautiful” è destinato ad assicurare nuovi imperdibili momenti emozionanti ed intrecci sempre più complicati che assiscureranno suspence e forti emozioni. Nel corso della puntata di giovedì 30 gennaio 2020 si tornerà a parlare dei dubbi di Zoe, ma anche di Hope e del suo primo incontro con Phoebe.

La figlia del dottor Buckingham è molto preoccupata per il padre, che inaspettatamente ha deciso di lasciare la città per trasferirsi oltreoceano, precisamene a Londra. Reese spera così di lasciarsi alle spalle non solo il brutto periodo passato, ma soprattutto il grave atto commesso ai danni di Liam e Hope.

Brooke tiene tra le braccia Phoebe

Zoe incontrerà Flo ed in seguito a quell’incontro la giovane nutrirà ancora più dubbi sul legame che unisce la donna a suo padre. Nel frattempo a casa di Steffy arriverà anche Brooke, che così farà la conoscenza della piccola Phoebe. Nel frattempo Hope non fa mistero della sua disperazione e del dolore che ancora prova per la perdita della sua bambina.

Xander apprenderà da Zoe che il dottor Buckingham ha lasciato la città, nonostante l’affitto del suo appartamento scada tra due mesi.Perché tutta questa fretta nel lasciare la città? Zoe decide di scoprire cosa nasconde il padre, così va nell’appartamento di Reese e a una strana scoperta, che la metterà in allarme.

La giovane Buckingham scoprirà che l’appartamento del padre è in realtà abitato da una bella ragazza bionda, che a sua volta scambierà la modella per una ladra; Zoe invece è convinta che la ragazza sia enrata in casa abusivamente, occupandola quindi senza alcun permesso. Dopo le prime incomprensioni, le due donne riescono ad avere un chiarimento.

Zoe si accorge che in quell’appartamento ci sono tracce di un neonato. Nel frattempo Brooke va da Steffy per parlare della sua scelta di adottare la piccola Phoebe in un momento poco opportuno. Mentre la Logan si trova nel cottage sulla spiaggia, la piccola si mette a piangere così Steffy la prende per tranquillizzarla e la porge a Brooke, che la prende in braccio e la collola dolcemente, ignara che quella neonata altri non è se non sua nipote.

Nel frattempo Hope si sfoga con zia Katie, che cerca di rassicurare la nipote circa il fatto che un giorno anche lei riuscirà a diventare nuovamente madre. Hope sente che la maternità è una considzione necessaria per proseguire il suo legame con Liam. Per sapere cosa deciderà di fare Hope, non ci rimane che sintonizzarci gioved 30 gennaio alle 14,10 su Canale 5 oppure rivedere la puntata in streaming su Mediaset Play.