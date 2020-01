Le anticipazioni per la puntata di Beautiful che sarà trasmessa mercoledì 29 gennaio ci rivelano che Hope incontrerà Phoebe. Quest’ultima altro non è che sua figlia Beth, che la giovane crede morta al momento della nascita. Quando Hope prenderà in braccio Phoebe, sentirà di provare un’emozione travolgente.

Taylor correrà dal dottor Reese poiché saprà che l’uomo vorrà partire. Il dottor Buckingham non vorrà fare altro che scappare poiché conosce la gravità delle sue azioni. Tutti pensavano che Hope sarebbe rimasta sconvolta dopo avere incontrato la piccola Phoebe. Steffy si sentirà addolorata per il dolore di Hope e temerà per la sua reazione.

Beautiful, anticipazioni 29 gennaio: Hope incontra Phoebe

Le anticipazioni per la puntata di Beautiful che sarà trasmessa mercoledì 29 gennaio ci rivelano che Hope vedrà sua figlia per la prima volta. Ella ignorerà che si tratta della sua Beth, ma vorrà conoscere la figlia di Steffy. La donna ha adottato una bambina che ha chiamato Phoebe e che ignora essere la figlia di Hope. Quando quest’ultima vede la piccola avrà un sussulto e quando la prenderà in braccio Phoebe, sentirà di provare un’emozione travolgente.

Liam ha provato le stesse emozioni di amore e di magia quando ha visto Phoebe, alias Beth, per la prima volta. Reese vorrà fuggire da Los Angeles. Dopo l’incontro con Hope e Liam, il dottor vedrà sua figlia, ma deciderà di partire subito. Egli sa quello che ha combinato e quanto grave siano state le sue azioni nelle altrui vite e vuole darsi alla macchia.

Reese vorrà ripartire alla volta di Londra. Dirà a Taylor della sua partenza e la donna si precipiterà da lui per ringraziarlo per quanto fatto. Il danno procurato a Hope e Liam è stato senza pari. Hope, soprattutto, forse per la sua fragilità, forse per il suo ruolo di madre, ha riportato una serie depressione che l’ha spinta ad isolarsi da tutti.