Le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful ci permettono di sapere cosa accadrà ai protagonisti della soap. In particolare modo saranno trattate le vicende di Hope, Liam e Steffy. Si sa, che a causa del grande dolore che gli ha colpiti Liam e Hope sono provati. I due hanno perso la loro piccola al momento del parto. In realtà Beth, la loro prima figlia, non è perita mentre veniva alla luce. La piccola è stata sottratta dal dottor Reese che ha dovuto, con questo gesto, fare fronte al suo debito con dei pericolosi malviventi che minacciavano la sua famiglia. Da quel momento in poi, il rapporto tra Hope e Liam è andato sempre più scemando. Liam si è avvicinato molto a Steffy e sembra, ormai, che i due siano molto intimi.

Beautiful, anticipazioni americane: Hope vede Steffy baciare Liam

Le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful ci permettono di sapere cosa accadrà ai protagonisti della soap. Liam cercherà di risaldare il suo rapporto con Hope; il giovane chiederà alla donna di sposarlo ancora, ma solo a patto che lei non frequenti più Thomas. Questo comporterebbe che Hope debba venire meno al ruolo di madre per Douglas, oltre a dover anche interrompere la sua collaborazione professionale con lo stilista. La donna si troverà combattuta di fronte a tutte queste richieste. La Logan non riuscirà ad accettare di stravolgere così la sua vita; Liam in fin dei conti le ha chiesto di rinunciare al prendersi cura del bambino e mettere a rischio l’esistenza della ‘Hope For The Future’. Liam si sentirà rifiutato e deciderà di passare la notte con Steffy.

Brooke saprà cosa sta accadendo alla figlia e della proposta che Liam le ha fatto. La madre spingerà al figlia a riflettere e ad accettare quanto Liam le ha chiesto. La Logan prenderà, così, le distanze da Thomas. Hope andrà, quindi, a casa di Steffy, dove sa essere Liam. Thomas non vorrà perdere Hope e, ascoltata la conversazione tra lei e Brooke, deciderà di agire. Thomas convincerà Steffy a sedurre Liam in modo tale che lui lasci Hope. Mentre Steffy bacerà Liam, sopraggiungerà Hope che vedrà tutto, rimanendo attonita. Hope si scatenerà come una furia sui due: accuserà, dapprima , Liam di averla fatta sentire in colpa per poi agire alle sue spalle.

A sorpresa, Steffy si prenderà la colpa dell’avvicinamento fisico avuto con Liam. Liam non potrà negare di essere unito a Steffy poiché i due hanno anche una bambina. Hope non potrà accettare questa situazione, ma i colpi di scena in Beautiful non mancano poiché poi sarà Steffy a sorprendere Hope e Liam in camerino. Hope preferirà concentrarsi solo su Douglas e prendersi cura di lui, senza pensare più a Liam. Hope andrà da Brooke a raccontarle quanto accaduto e Steffy confesserà a Liam di averlo baciato poiché soggiogata dalle parole di Thomas, suo fratello.