Beautiful, anticipazioni 28 gennaio: Zoe preoccupata per il padre

La soap opera “Beautiful” torna martedì 28 gennaio 2020 alle 13,35 circa – subito dopo il Tg5 – su Canale 5 con un nuovo imperdebile appuntamento, dove i telespettatori e fan potranno assistere alla preoccupazione di Zoe per il padre, mentre Hope cerca di superare il lutto per la perdita di Beth, tornando alla vita reale e al lavoro.

Il personaggio di Reese Buckingham è stato sicuramente uno dei protagonisti e degli elementi chiave della narrazione della celebre soap americana – conosciuta negli Stati Uniti con il titolo “The Bold and the Beautiful” – negli ultimi tempi. Le malefatte del dottore hanno portato il padre di Zoe a commettere un abominio contro la famiglia Forrester, ma soprattutto contro una mamma, un papà e la loro unica figlia.

Zoe preoccupata per Reese

Le anticipazioni della puntata di martedì 28 gennaio 2020 se da un lato svelano la crescente preoccupazione di Zoe per Reese, dall’altro rivelano le intenzioni di Hope di ritornare al suo posto di lavoro. Il dolore per la prematura quanto inspiegabile morte della piccola Beth è ancora molto vivo nella Logan, che però ha bisogno di reagire, quindi di tornare anche al lavoro.

Dopo aver preso i duecentomila euro da Taylor – cifra pattuita per poter adottare la piccola Phoebe -, Buckingham ha quindi la cifra necessaria per saldare il suo debito. Reese, quindi, si metterà in contatto con un ambiguo quanto turpe individuo, Vincent, che mosterà ben presto tutta la sua pericolosità.

I telespettatori di “Beautiful” hanno già fatto la conoscenza di Vincent qualche puntata fa; l’uomo, infatti, pur di riottenare il denaro prestato a Reese, aveva minacciato di uccidere Zoe. Il vizio del gioco di Reese poteva quindi essere fatale per la figlia del dottore, che continua ad essere ignara delle malefatte del padre.

La giovane stilista è però molto preoccupata per il padre, che le rivela di non riuscire a dimenticare quanto accaduto a Catalina, cioè il drammatico epilogo del parto in emergenza di Hope e della perdita di Beth. Reese dice alla figlia di voler lasciare il paese per questo motivo. Ma come sappiamo la verità e tutt’altra.

Nel frattempo Hope potrebbe tornare al lavoro, anche se per lei è molto difficile superare il ricordo dell’ultimo giorno alla Forerster, che è coinciso con l’ultimo giorno di lavoro alla fine della sua gravidanza. Liam cerca in tutti i modi di spronare la Logan a riprendere la sua vita, così come il suo lavoro.