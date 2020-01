Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Hope stringe tra le braccia Phoebe

La soap opera americana “Beautiful” torna sabato 25 gennaio 2020 con un nuovo imperdibile episodio, dove si assisterà alla crescente preoccupazione di Ridge e Brooke per Hope, mentre Flo aspetta di riscuotere la sua parte di denaro da Reese. Ma le sorprese non finiranno qui, perché la Logan regalerà ai telespettatori un momento di autentica emozione.

Come sappiamo grazie all’aiuto della madre, Steffy è riuscita ad adottare Phoebe, una neonata che le è stata presentata dal dottor Reese come la figlia di Flo, una donna sola molto impegnata che non può però contare sull’aiuto ed il sostegno del padre della piccola. Commosse dalla storia della piccola Phoebe, Steffy e la psicologa non ci pensano due volte ad adottare la piccola, che così eviterà di finire in un orfanotrofio.

Hope incontra Phoebe

Steffy, però, non è al corrente del fatto che la piccola neonata, adottata anche con il consenso e l’appoggio di Liam, altri non è che Beth, la figlia – data per morta alla nascita – dell’ex compagno e di Hope. La Logan andrà quindi a trovare Steffy per conoscere la nuova arrivata e mentre le due donne chiacchierano, la piccola piange, attirando così l’attenzione di Hope, che a quel punto la prende in braccio per calmarla.

Una scena da brividi se si pensa che Hope è ignara del fatto che Phoebe altro non è che sua figlia. Le pratiche per l’adozione della bambina si concludono con successo e senza alcun intoppo, quindi il dottore e Flo sentono di aver portato a termine il loro piano diabolico senza alcun problema.

Reese è consapevole però del fatto che a fargli commettere quest’azione turpe e vile, oltre che illegale, è stato il suo vizio del gioco. Ecco che il dottore si ripromette di non cadere più in tentazione, quindi accumulare dei debiti che non sarà in grado di ripagare. Flo riceve la sua parte di denaro, cioè cinquanta mila dollari.

La giovane donna però avrà dei ripensamenti e i soldi appena ricevuti non basteranno per placare i suoi sensi di colpa. Le anticipaizioni della puntata di sabato 25 gennaio 2020 di “Beautiful” svelano inoltre che i genitori di Hope sono molto preoccupati per la decisione della giovane di andare a trovare Steffy a Malibu.

Hope appare a tutti ancora molto fragile e la morte della sua bambina è ancora troppo recente per aver metabolizzato il lutto. Nonostante tutto Hope decide di andare a conoscere la piccola Phoebe. Steffy si scusa con la sorellastra per aver scelto un momento tanto delicato per l’adozione di Phoebe, ma per Hope non è un problema.