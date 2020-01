Beautiful, anticipazioni americane: Hope e Flo pericolosamente amiche

Saranno sempre più avvicenti le trame di Beautiful. Steffy non sa di aver adottato Beth, la figlia creduta deceduta da Hope e Liam. Prossimamente, la Fulton si avvicinerà inaspettatamente alla giovane Logan, stringendo con lei una forte amicizia. Zoe, temendo che Flo possa raccontare la verità ad Hope, sarà costantemente in ansia.

Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano che Flo continuerà a sentirsi in colpa per aver offerto la sua complicità a Reese. Nello stesso tempo, la ragazza si avvicinerà ad Hope, rischiando di farsi scappare qualche dettaglio compromettente sulla vera identità di Phoebe. Durante una delle loro conversazioni, Flo sarà sul punto di rivelare tutta la verità su Beth ma, proprio in quel momento, sopraggiungerà Zoe, che le intimerà di tenere la bocca chiusa.

Nel frattempo, Shauna arriverà a Los Angeles per stare accanto alla figlia Flo. Questo evento introdurrà una nuova storyline, che riguarda la paternità di Flo. Pare infatti che qualcuno della famiglia Forrester o Spencer possa essere il suo vero padre. Quinn inizierà ad indagare a tali riguardo. Quinn sarà sorpresa quando Shauna le dirà di conoscere molto bene Bill e che ebbe con lui una notte d’amore. A quel punto, la creatrice di gioielli si recherà da Wyatt e Bill per raccontare loro quanto appena scoperto.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, non passerà molto tempo prima che si scopra l’identità del padre di Flo, scioccando i Logan, gli Spencer e i Forrester.

Shauna inoltre, verrà a sapere che Flo era incinta e che decise di dare il bambino in adozione. Ovviamente ciò non è vero, dato che la Fulton ha solo finto di essere in dolce attesa per reggere il gioco a Reese. La Fuller però, non perderà tempo per approfondire le sue indagini, arrivando a sospettare che Phoebe non sia in realtà sua figlia.