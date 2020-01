Beautiful, anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 gennaio: Flo porta avanti il piano di Reese

Proseguono le anticipazioni di Beautiful riferite alle puntate in onda su Canale 5 dal 12 al 18 gennaio 2020. Hope e Liam saranno ancora alle prese con il dolore per la perdita della loro piccola Beth, senza sapere che in realtà la neonata è nelle mani del dottor Reese e che presto Steffy la adotterà, sebbene inconsapevolmente. Katie invece comincerà a pensare che tornare insieme a Bill non sia un’idea da scartare, soprattutto per il bene di Will.

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, Hope si renderà conto di aver esagerato aggredendo in quel modo Sally, arrivata da lei con un cagnolino nella speranza che potesse alleviare il dolore per la morte di Beth. La giovane Logan capirà di poter contare sull’affetto della sua famiglia e anche sull’amore di Liam, che le starà accanto ogni giorno.

Nel frattempo, Will continuerà a passare molto tempo con suo padre Bill, facendo commuovere Katie. La Logan inizierà a pensare di tornare con l’ex marito, in modo da dare una famiglia unita a suo figlio, cosa che desidera con tutto il cuore. Bill sembra davvero essere cambiato, capendo di dover investire anche sui sentimenti e non solo nei suoi affari economici.

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 12 al 18 gennaio 2020 su Canale 5, Thorne si accorgerà della vicinanza tra Katie e Bill. L’uomo da una parte ne sarà felice, ma da dall’altra temerà di perderla, consapevole del potere che Bill esercita ancora su di lei.

Finalmente, Reese rivela a Florence il suo tremendo segreto: la neonata che deve spacciare per sua figlia è Beth, la bimba creduta morta da Hope. Flo non saprà che dire ma deciderà di portare avanti il piano del medico. Taylor e Steffy, ignare di tutto, continueranno con le pratiche di adozione.