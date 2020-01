Beautiful, anticipazioni puntata 27 gennaio: Hope vuole conoscere la bambina adottata da Steffy

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che un nuovo appuntamento con la soap americana ci attende per lunedì 27 gennaio 2020, su Canale 5 a cominciare dalle ore 13.40 circa. Nel corso di questa puntata vedremo Reese consegnare a Florence la cifra pattuita per aver preso parte al raggiro sull’adozione. Intanto Hope andrà a trovare la bambina adottata da Steffy, ignorando che in realtà sta per rivedere sua figlia Beth.

Dopo averla informata che Steffy sta per adottare una bambina, Liam dice ad Hope che ha intenzione di fare da padre della creatura. Ormai è tutto pronto, affinché la piccola vada a vivere a casa della sua nuova mamma. La figlia di Ridge si reca infatti da Flo per apporre la sua firma sui documenti dell’adozione.

Anticipazioni Beautiful: Reese comunica a Zoe e Taylor che andrà a Londra

Ridge e Brooke parlano della decisione di Hope di recarsi a casa di Steffy a Malibù per conoscere la piccola Phoebe, e come al solito hanno opinioni totalmente opposte sull’argomento. Intanto Taylor non approva la decisione di Hope, perché ha da poco perso una figlia e la cosa potrebbe procurarle solo ulteriore dolore.

Nel frattempo, il dottor Reese comunica alla figlia Zoe, la sua intenzione di partire per Londra, ma ci tiene a dirle che non si tratta di una fuga. Successivamente, il medico dà la notizia della sua imminente partenza anche a Taylor, la quale non gli nasconde il suo dispiacere.

La soap più longeva delle reti Mediaset è stata creata da Lee Phillip Bell e William J. Bell per il canale americano CBS e venne trasmesso per la prima volta in Italia su Canale 5 il 23 marzo del 1987. Gli episodi di Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 13.40 circa, mentre il sabato alle 13.30 e la domenica alle 14.00.