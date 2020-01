Beautiful, anticipazioni 26 gennaio: Steffy adotta Beth e la chiama Phoebe

Beautiful, l’amata sopa opera che da decenni catalizza l’attenzione dei telespettatori, è pronta a regalare nuovi colpi di scena. La puntata che andrà in onda domenica 26 gennaio 2020 promette di rivelare importanti dinamiche tra i personaggi più amati. Hope e Liam saranno provati dalla perdita della loro piccola Beth. Nelle puntate precedenti i telespettatori hanno potuto vedere che la bambina è perita durante il parto. Per meglio dire, questo è ciò che ha voluto fare credere alla giovane coppia il dottor Reese, colui che si è occupato del travaglio di Hope. Si scoprirà che, in realtà, la piccola non sono è viva, ma gode di ottima salute. Steffy adotterà una bambina che chiamerà Phoebe. La piccola Phoebe si rivelerà essere in realtà Beth e dietro questo macabro piano ci sarà lo zampino del dottor Reese.

Anticipazioni Beautiful: i Forrester non sanno cosa fare con Hope e Liam

Le anticipazioni Tv della puntata di Beautiful che sarà trasmessa domenica 26 gennaio 2020 ci rivelano che i Forrester si troveranno molto in imbarazzo con Hope e Liam. La famiglia non saprà come comportarsi con i due giovani. La tragedia che gli ha colpiti, che i telespettatori hanno potuto vedere negli episodi precedenti, ha lasciato addolorati anche i Forrester. Inoltre, Liam è loro genero e padre della loro nipote, la piccola Kelly. Vedere lui e Hope, la madre della piccola Beth, così prostrati ha lasciato e continuerà a lasciare tutti dispiaciuti.

Spoiler Beautiful, Liam si offre come padre di Phoebe

La trama di Beautiful per la puntata de 26 gennaio 2020 ci rivelano come prosegue il rapporto tra Steffy e Liam. I due sono genitori della piccola Kelly. Anche se la loro unione come coppia è naufragato i due sono rimasti in buoni rapporti per amore della figlia. Ora che Steffy ha adottato la piccola Phoebe, Liam si offre di farle da padre. In fin dei conti, la nuova arrivata è la sorella di sua figlia e fare da genitore anche a lei all’uomo non pesa. Inoltre, questo nuovo rapporto che Liam deciderà di instaurare con la piccola Phoebe, potrebbe lenire in parte il dolore per la perdita della sua Beth. Liam credeva di costruire una nuova famiglia con Hope, ma la realtà si è rivelata molto amara. Ora, lo Spencer, vorrà solo andare avanti e cercherà conforto in amici e familiari in modo tale da trovare la forza per potere uscire dalla spirale di dolore che lo ha avvolto. Hope, dal canto suo, non avrà al stessa forza dell’uomo.

Beautiful: Steffy è felice di avere vicino Liam

Gli spoiler per la puntata di Beautiful che andrà in onda domenica 26 gennaio 2020 ci rivelano che Liam prenderà al decisione di fare da padre alla piccola Phoebe. La bambina che adotterà da Steffy sarà in realtà Beth, la vera figlia di Hope e Liam. Nelle puntate precedenti i telespettatori hanno potuto vedere il dottor Reese, l’uomo che si è occupato di seguire il travaglio e il parto di Hope, ha sottratto al bambina alla coppia. L’uomo aveva intrapreso questo comportamento deplorevole a causa di questioni irisolte con pericolosi malviventi, che minacciavano la sua famiglia. Il dottor Reese ha fatto credere alla coppia di avere perso la piccola alla nascita. Liam si riavvicinerà molto a Steffy poiché trascorrerà molto tempo con lei, la loro piccola Kelly e con la nuova arrivata, Phoebe. I quattro sembreranno formare un bel quadretto familiare con un’armonia, finalmente, ritrovata. Beautiful viene trasmesso su Canale 5 dalle ore 13:40 circa e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile rivedere le repliche delle puntate on demand a partire dal giorno successivo.