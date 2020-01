Beautiful, anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio: Ridge sospetta una truffa ai danni di Steffy

Negli episodi di Beautiful in onda da mercoledì 29 gennaio al 2 febbraio su canale5 assisteremo ai primi dubbi sull’arrivo di Phoebe. Ridge avrà i primi sospetti sull’adozione di Phebe, teme che sua figlia sia caduta in una truffa perché tutto è avvenuto troppo in fretta e il fatto che venga tenuta nascosta l’identità del medico che ha favorito l’adozione insospettisce ancora di più l’uomo.

Nei giorni scorsi Taylor e Steffy hanno concluso un adozione privata con Florence, il pagamento pattuito ammonta a 250.000 dollari. La dottoressa ha deciso di pagare tale somma al suo amico, dottor Reese, ed ha accettato di fare il pagamento interamente in contanti e di mantenere segreta l’identità “del collega” che le ha proposto l’adozione.

Steffy conclude le pratiche burocratiche con l’assistenza di Carter. Al termine delle pratiche e non appena Reese informa Flo che ha ricevuto i soldi, la ragazza prende la piccola e la consegna a Steffy che, entusiasta la prende e la porta a casa per iniziare la loro nuova vita.

La settimana scorsa Taylor ha convocato Ridge a casa di Steffy. L’uomo, non appena Pam lo informa del messaggio dell’ex-moglie, teme che la nipote Kelly stia male e corre lì immediatamente. Giunto dalla figlia trova ad aspettarlo l’ex-moglie che lo informa della decisione della loro figlia di adottare un’altra bambina, affinchè Kelly possa avere una sorella quasi coetanea. L’uomo le dice che è a conoscenza di questa decisione della figlia ma che ci vorra del tempo.

Ridge scopre attraverso Taylor che Steffy ha adottato una bambina di circa un mese di vita e che l’ha chiamata Phebe (come la sua sorella gemella), l’uomo non capisce come sia possibile che un adozione avvenga così infretta. Nelle puntate seguenti l’uomo discuterà più volte con Taylor perché non capisce come possa avvenire tutto così in fretta e soprattutto, il fatto che l’uomo che ha permesso l’adozione voglia rimanere segreto lo insospettisce. Ridge è sempre più convinto che sua figlia e Taylor siano finite nella trama di un truffatore. Taylor si giustifica più volte dicendo che è stato possibile grazie ad una sua conoscenza medica che le ha proposto l’adozione in via preferenziale. Ma quando l’uomo scopre che per tale adozione la donna ha pagato 250.000 dollari si convince subito che si tratta di una truffa, e ne parla con l’ex moglie. Ma la donna lo rassicura e cerca di convincerlo che è tutto normale e legale e che deve essere felice di essere di nuovo nonno.

Ridge concede il beneficio del dubbio ma teme proprio che quest’adozione avrà un evolversi disastroso, è convinto che i tempi siano stati troppo veloci e teme non sia possibile che con questa velocità sia tutto legale, ritiene inoltre che tale cifra è davvero troppo sospetta. Decide quindi di indagare e tenere gli occhi aperti per il bene di sua figlia. Al momento non sospetta di Reese perchè il suo nome non è ancora venuto fuori. Ma la figlia del dottore Reese (Zoe) sospetta qualcosa e scopre la verità.