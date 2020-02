Beautiful, anticipazioni americane: Steffy lascia Los Angeles per allontanare le figlie da Hope

Negli episodi di Beautiful recentemente trasmessi in Italia abbiamo visto Hope incontrare Phoebe, la secondogenita di Steffy adottata con un’adozione privata. Tra la piccola ed Hope è scattata subito una connessione particolare che ha destabilizzato Steffy. Grazie alle anticipazioni americane scopriamo che la giovane Forrester, preoccupata dal morboso attaccamento che Hope ha nei confronti di sua figlia Phoebe, decide di partire per Parigi e portare con sé le sue due figlie Kelly e Phoebe per tenerle lontane dalla giovane Logan.

Flo inizia a desiderare una relazione con Wyatt e per questo si scontra con Zoe. Zoe non tollera questa relazione e soprattutto dice di non farcela più a mantenere il segreto sullo scambio di culle ed ammette di voler raccontare tutta la verità ad Hope su quanto realmente successo a sua figlia Beth. Flo cercherà in tutti i modi di fermarla.

Taylor cerca di convincere la figlia Steffy a recuperare il rapporto con il suo ex marito Liam. La giovane Forrester dice a sua madre di non avere nessuna intenzione di rovinare il matrimonio tra Hope e Liam per il suo tornaconto personale e prenderà quindi una decisione che sconvolgerà ogni equilibrio.

La giovane Steffy Forrester decide di abbandonare Los Angeles e trasferirsi a Parigi. La ragazza comunicherà all’ex marito Liam ed a Hope che ha deciso di prendere la sue figlie Kelly e Phoebe e di trasferiranno a Parigi per un po’ di tempo, la ragazza si giustifica dicendo che ha bisogno di ritrovare se stessa e di pensare al suo futuro e a quello delle sue due figlie. In realtà ciò che la spinge realmente a prendere questa scelta è il desiderio di allontanare le bambine dell’ossessione di Hope. In particolare Steffy è convinta che Hope sia troppo ossessionata da Phoebe e che allontanandole aiuterà la giovane Logan a superare la perdita di sua figlia Beth. Hope si sentirà distrutta quando scoprirà che Steffy è partita per Parigi con le bambine.

Contemporaneamente Katie, che si è separata da Thorne Forrester, inizia a desiderare di tornare con l’ex marito Bill Spencer. Per quanto riguarda Brooke la donna vedrà tuo marito Ridge baciare Taylor e per questo cercherà conforto tra le braccia di Bill trovandosi nuovamente al centro di un triangolo amoroso con sua sorella. Siccome il matrimonio tra Ridge e Brooke è entrato in crisi l’uomo decide di confortarsi tra le braccia di Shauna ossia la madre di Flo.