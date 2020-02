Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 febbraio: Zoe scopre la verità sulla figlia di Hope

Inizia una nuova settimana a Los Angeles, paese dov’è ambientata la più longeva delle soap opera del palinsesto di Mediaset, ovvero Beautiful. La soap opera racconta le vite della famiglia Forrester e di coloro che lavorano all’interno della Forrester Creation. Nelle ultime settimane, le puntate della soap opera americana hanno visto come protagoniste assolute Hope e Steffy.

La prima ha partorito una bambina morta poco dopo, mentre la seconda, grazie all’aiuto della madre Taylor è riuscita ad adottare una bambina neonata e a dare così una sorella a sua figlia Kelly. Qualcosa, di sconvolgente però sta per accadere. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da lunedì 10 febbraio a domenica 16 febbraio, su Canale 5 alle 13:40.

Zoe vuole vederci chiaro sulla relazione che c’è tra suo padre Reese e Flo e soprattutto vuole capire perchè suo padre ha lasciato così velocemente Los Angeles per tornare a Londra. Rovistando in casa di Flo, Zoe scopre i documenti dell’adozione di una bambina, così la donna messa con le spalle al muro, telefona subito a Reese e lo avverte della situazione. Il dottore teme che la figlia possa aver letto il nome di Steffy sui fogli dell’adozione anche quello del suo capo. Vista la situazione che si è creata con Zoe, Flo teme che possa scoppiare una bomba così chiede a Reese di parlare con la figlia.

Dopo aver parlato con Reese, Flo si trova davanti Zoe, al quale ha ascoltato tutta la conversazione avvenuta tra i due. La giovane ragazza vuole scoprire tutta la verità così chiede a Flo di dirle cosa sta succedendo. La donna, messa con le spalle al muro, confessa che Reese ha scambiato i neonati, quella notte all’ospedale di Catalina. Intanto Wyatt ringrazia Sally per l’aiuto che sta dando a Hope, in questa difficile situazione.

Hope è tornata al lavoro alla Forrester Creation e parlando con Liam gli rivela che tutti sono stati molto carini con lei, ma la giovane Logan pensa ancora alla figlia Beth, la quale non c’è più. La giovane ragazza teme che sia colpa sua se la bambina è morta, visto che è svenuta, allora Liam cerca di confortare la moglie, proponendole di uscire per una cena romantica visto che è la sera di San Valentino.

Dopo aver visto i documenti dell’adozione e aver sentito la telefonata tra Flo e suo padre Reese, Zoe vuole consocere tutti i dettagli di quello che è accaduto quella notte all’ospedale di Catalina. Flo, però, prima di raccontarle tutta la verità, le rivela che suo padre aveva bisogno di soldi perchè doveva pagare degli strozzini, i quali avevano minacciato di farle del male se lui non avesse pagato. Zoe così scopre che per evitare problemi, suo padre ha scambiato le bambine nate quella notte e quindi Phoebe altri non è che Beth.

Zoe rimane sconvolta dalle parole di Flo e poco dopo riceve una telefonata da Londra, è suo padre Reese che le promette che tornerà presto a Los Angeles per spiegarle tutto ma lei non dovrà dire nulla nè a Steffy nè a Hope. Intanto a casa di Katie, Thorne le consegna i documenti per l’annullamento del loro matrimonio e lei ci rimane molto male, dato che è la sera di San Valentino.

Thorne rivela a Katie che il ritorno di Bill e il suo cambiamento nei confronti suoi e di Will, lo ha fatto riflettere molto. Dopotutto, il nuovo Bill è sia il padre che lei ha sempre desiderato per suo figlio, che l’uomo che lei ha sempre voluto che fosse. Il Forrester ha deciso di lasciare per sempre Los Angeles e di trasferirsi a Parigi, per staccarsi da tutto e tutti e riflettere sulla perdita della sua famiglia.

Hope decide di far visita a Steffy per vedere le bambine che, però, stanno dormendo, così la Logan decide di attendere il loro risveglio. Steffy crede che Hope ha bisogno di qualche supporto, visto quello che le è accaduto e si domanda se Liam abbia mai pensato a questo. Intanto Phoebe si sveglia e Hope corre subito nella sua stanza a prenderla in braccio. Nel vedere la scena Steffy ne rimane particolarmente turbata.