Beautiful, anticipazioni americane: Wyatt scopre che Sally ha un mese di vita e prende una decisione

Dall’America arrivano spoiler sugli episodi di Beautiful trasmetti a febbraio 2020. In queste puntate Wyatt scopre che la sua ex compagna Sally è affetta da una terribile malattia e le rimane soltanto un mese di vita. Lo sola persona a sapere della diagnosi ricevuta da Sally era Katie, la donna ha ripetutamente tentato di convincere la ragazza a lottare e non arrendersi cercando anche altri pareri medici e nuove cure. La Spectra è irremovibile, ha deciso di non dire niente a nessuno e di fare delle cure palliative in attesa di morire. Katie decide di dire tutto al marito Bill.

Nell’ufficio della Spencer, Katie racconta tutto al marito. Bill rimane sconvolto dalla notizia e dall’aspettativa di vita che hanno dato alla ragazza e vuole fare qualcosa per aiutarla. Proprio nel momento in cui i due coniugi parlano telefona la ragazza che, prega Katie di non parlare con nessuno della sua condizione. Chiusa la telefonata la donna si rende conto che il marito non potrà mai tenere questo segreto con il figlio e teme di aver sbagliato a confidarsi e sente di aver tradito la ragazza.

Bill crede che Sally dovrebbe raccontare tutto alla nonna ed a Wyatt, proprio in quel momento entra in ufficio il giovane Spencer, Katie sconvolta ed in presa alla tristezza racconta tutto a Wyatt. Il ragazzo rimane sconvolto poiché è molto affezionato alla ragazza. Il giovane apprende della decisione della ragazza di non dire niente alla famiglia e a chiunque altro ed anche della decisione di non lottare.

Il ragazzo è sconvolto dalla notizia, si sente in colpa e non capisce come sia possibile che in tutto il tempo trascorso insieme non si sa mai reso conto dei sintomi che aveva la ragazza. Contemporaneamente alla Forrester Shauna e Queen festeggiano il finanziamento di Wyatt and Flo. Ma il ragazzo appresa la notizia di Sally si confida con Flo e le comunica che non se la sente di lasciarla sola poiché è a un passo dalla morte. Flo si rende conto che il giovane Spencer non può abbandonarla e capisce le intenzioni del tuo fidanzato: “Penso che entrambi sappiamo cosa devi fare” il giovane Spencer lascia Flo e decide di tornare con Sally fingendo di non sapere della sua diagnosi .