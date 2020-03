Beautiful, puntate americane: è davvero morta Caroline Spencer?

Nelle ultime puntate di Beautiful è stata data la notizia della morte di Caroline Spencer, ma seguendo quello che accade oltre oceano e i commenti dei telespettatori americani, sorge spontaneo il dubbio sul decesso della nipote di dollar Bill. Nessuno a Los Angeles ha pensato che Thomas possa aver mentito su quello che è successo alla stilista madre di Douglas, ma tutto può succedere nelle soap opera, anche un morto che resuscita. Il giovane ha infatti rivelato che la sua compagna è passata a miglior vita a causa di un embolo. Ma è davvero questa la verità?

Il personaggio di Thomas Forrester non solo ha cambiato volto, ma ha subito una vera e propria evoluzione da quando era partito per New York per crescere il figlio Douglas insieme a Caroline Spencer. Il suo ritorno sconvolgerà l’equilibrio precario tra Liam e Hope, insinuandosi tra di loro con ogni mezzo, lecito o illecito che sia. Disposto a qualsiasi cosa per riuscire ad avere tutto per se la Logan. Infatti arriverà a mentirle, dicendole che Caroline aveva detto che se fosse morta, avrebbe voluto proprio lei come madre di suo figlio.

Questo colpisce al cuore Hope, soprattutto dopo che il piccolo Douglas (indottrinato dal padre) le chiede di essere la sua nuova mamma. Questi eventi fanno prendere alla Logan la decisione di lasciare definitivamente Liam e di sposare Thomas, seppur dicendogli che il loro sarà un matrimonio platonico. In seguito gli eventi porteranno il Forrester a scoprire la verità sulla piccola Beth, ma sceglierà di non dire nulla per timore che se venisse a sapere che la figlia è viva, si precipiterebbe ancora tra le braccia di Liam.

L’evento che insinua però il sospetto sulla morte di Caroline riguarda Emma Barber. Anche quest’ultima scopre tutto su Beth e decide di andare a dire tutto ad Hope. Thomas lo scopre e la rincorre in auto per fermarla, provocando lo sbandamento della vettura di Emma e la sua morte per omissione di soccorso. La crudeltà con la quale ha operato per poter mantenere il controllo su Hope è disarmante e fa sospettare che Caroline Spencer possa essere stata uccisa da lui o che ancora la Spencer sia ancora viva e rinchiusa da qualche parte.

Ad avallare ulteriormente questa ipotesi è un evento che riguarda proprio Hope in persona. Ad un certo punto la verità su Beth viene a galla e la Logan può finalmente riabbracciare la figlia e scopre anche che il marito le ha sempre nascosto di essere a conoscenza di tutto. La figlia di Brooke a questo punto decide di chiedere l’annullamento del matrimonio con Thomas Forrester. Per quest’ultimo è impensabile che accada una cosa simile, motivo per cui con l’inganno riesce a portare Hope sul tetto e le sue intenzioni sembrano minacciose. Tutto si risolverà senza tragedie, ma a questo punto tutti in America si sono chiesti se e com’è morta davvero Caroline Spencer.