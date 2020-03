Beautiful, anticipazioni americane: Hope vuole fermare Thomas Forrester

Beautiful ormai è una delle più longeve soap opere americane che questa volta vede protagonista Hope Logan e il suo rapporto con Thomas Forrester. La giovane stilista aveva sposato il figlio di Ridge per potersi occupare di Douglas, quando credeva che Beth fosse morta. Poi quando la verità è venuta a galla e la giovane scopre che suo marito era a conoscenza di tutto, ovviamente lo pianta in asso.In seguito comprenderà che Thomas è instabile e che potrebbe essere un pericolo per il figlio, motivo per cui decide di chiederne la custodia. Anche Steffy ad un certo punto si rende conto che suo fratello non è più quello di prima e le due ragazze con Liam escogitano un piano per riuscire a fermarlo.

Dal momento in cui Thomas aveva fatto ritorno a Los Angeles si è concentrato su Hope e sul desiderio nascente di poterle stare accanto anche per il bene di suo figlio Douglas. Ma si evince fin da subito che il giovane Forrester non è più quello di un tempo e che il suo volere la Logan è diventato una vera ossessione. Liam si accorge che qualcosa non va in lui, ma la sua ex moglie non sentirà ragioni e deciderà di sposarlo per crescere il bambino.

La Logan prima di sposarsi mette in chiaro con Thomas che il loro matrimonio sarà per sempre platonico, in quanto lei non desidera lui nello stesso modo in cui lui desidera lei. Il Forrester pur di averla al suo fianco accetta, ma si convince che una volta sposati, questa situazione cambierà e lei inizierà ad amarlo davvero. Hope nel frattempo sente di poter essere finalmente mamma e tutto l’amore che aveva per la sua defunta Beth adesso potrà dimostrarlo a Douglas che putroppo piange la morte di sua madre Caroline Spencer. Il piccolo si affezionerà subito alla nuova mamma e questo riempirà di gioia il cuore di Hope.

Ma poi il bambino parlando con Liam dice che Beth è viva e che Hope non deve più piangere perchè sua figlia sta bene. La Logan presente alla scena, scappa via in lacrime, ma lo Spencer intuisce che dietro alle parole di Douglas si nasconde una verità che poco dopo verrà a galla. Flo alla fine, messa alle strette dirà tutto e pagherà con l’arresto quello che ha fatto aiutando il dottor Reese Buckigham, il quale sarà arrestato pochi giorni dopo a Londra. In seguito a questo Hope chiederà il divorzio da Thomas ottenendolo subito.

Thomas però non rinuncia a volere Hope e per farla ingelosire, decide di corteggiare un’altra donna, ovvero Zoe. Quest’ultima si innamorerà davvero di lui e accetterà la sua proposta di matrimonio.a Hope a questo punto intuisce quello che sta accadendo e decide con Liam e Steffy che Thomas deve essere fermato ad ogni costo. Le anticipazioni di Beautiful americane annunciano che tutto avverrà qualche istante prima del matrimonio tra lui e Zoe. Quale piano avranno messo a punto i tre giovani?