Beautiful, anticipazioni dal 22 al 28 marzo: Hope si avvicina a Douglas e Thomas. Ridge e Taylor si baciano

Le soap opera del palinsesto Mediaset continuano la normale messa in onda e questo vale anche per “Beautiful“, che da anni intrattiene il pubblico italiano con trame sempre più avvincenti e ricche di colpi di scena. La soap opera americana va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 13:40, più una puntata inedita la domenica pomeriggio. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 22 marzo a sabato 28 marzo.

Dopo la morte improvvisa di Caroline, la famiglia dei Forrester e degli Spencer si sono unite per stare vicino al piccolo Douglas e a Thomas, tornati a Los Angeles dopo il tragico evento. Ridge e Taylor sono entrambi convinti che la vicinanza tra Hope e Douglas non sia una cosa salutare per il loro nipotino, dato che la Logan da poco ha perso la sua bambina.

Al contrario di quello che possono pensare Ridge e Taylor, Hope decide di trascorre del tempo con Douglas e Thomas. I tre sembrano molto felici insieme, infatti, la Logan appare molto diversa dopo l’arrivo dei due a Los Angeles. Intanto tra Ridge e Taylor scatta un bacio, ma l’arrivo imprevisto di Brooke fa si che le due donne inizino a litigare.

Tutti sono molto sconvolti dalla prematura morte di Caroline, in particolar modo, Liam e Wyatt che non riescono a convincersi che la loro cugina non ci sia più. Intanto Hope si offre di stare vicino a Thomas per aiutarlo in questo momento difficile, dato che ha da poco perso la moglie.

Dopo aver visto Ridge e Taylor baciarsi, Brooke decide di parlare chiaramente con quest’ultima, dicendole di stare lontano da suo marito e che non le permetterà mai di rovinare il matrimonio tra Hope e Liam. Infatti Taylor vorrebbe che Liam tornasse da Steffy per aiutarla ad occuparsi delle due bambine.

Dopo la prematura morte di Beth, il rapporto tra Liam e Hope si è può inclinato, visto che quest’ultima fa molta fatica a dimenticare quello che è accaduto la notte che ha dato alla luce la sua bambina. Il periodo che stanno vivendo i due è abbastanza complicato e per cercare di uscire da questo brutto momento, Liam vorrebbe tornare a lavorare alla Spencer per distrarsi un po’ e tornare a ritrovare la serenità di un tempo.

Hope inizia a passare molto tempo con Douglas e tra i due sta nascendo un bel rapporto. Un giorno, però, Douglas rivela a Hope che vorrebbe che lei diventasse la sua mamma, visto che la sua vera mamma non c’è più. Hope rimane senza parole e confida a Liam quello che il bambino le ha chiesto.

L’intesa tra Hope e Douglas non passa di certo inosservata, infatti, anche, Thomas si è accorto che il bambino si è molto affezionato alla Logan e ne parla con Taylor. Intanto, Flo fa visita a Wyatt alla Spencer, mentre Ridge consapevole del fatto che Sally sia un’ottima stilista, le chiede di non lasciare la Forrester.