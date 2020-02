Beautiful, anticipazioni puntata 9 febbraio: Hope ripensa a Beth e scoppia a piangere

Le anticipazioni di Beautiful ritornano più avvincenti che mai, per raccontarci cosa ci aspetta nell’episodio di domenica 9 febbraio 2020, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14.05 circa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap più longeva delle reti Mediaset vedremo Hope cadere nella disperazione al ricordo della piccola Beth, mentre Thorne avrà qualcosa di sconcertante da dire a Katie. Infine, vedremo che la situazione di Reese creerà dei problemi tra Xander e Zoe.

Purtroppo la vicinanza di Phoebe non sta dando i risultati sperati. Hope si illude che la bambina di Steffy la stia aiutando a superare il dolore per la morte di sua figlia Beth, invece ha innescato in lei una sorta di dipendenza morbosa, tanto da spingerla a chiamare Phoebe con il nome di Beth, la sua bambina defunta. Nonostante Hope ne sia consapevole continua a minimizzare la cosa.

Anticipazioni Beautiful: Xander vorrebbe passare San Valentino con Zoe, ma…

Brooke e Ridge, come anche Steffy e Liam, si sono accorti che c’è qualcosa di sbagliato nel comportamento di Hope. La Logan vorrebbe parlare con la figlia, per scoprire che le sta accadendo, ma Hope non è disponibile ad affrontare l’argomento, visto che per lei va tutto a meraviglia. Nel frattempo, la giovane continua a far confusione coi nomi, facendo capire di aver perso il contatto con la realtà. Katie dubita così che Hope sia pronta per tornare a lavorare, mentre il ricordo della piccola Beth provoca un’improvvisa crisi di pianto nella ragazza.

Thorne è a casa di Katie e si prepara a dire qualcosa alla moglie che la lascerà veramente senza parole. Il Forrester ha maturato l’idea che la decisione di sposare la sorella di Brooke sia stata troppo affrettata e per quanto tenga a lei e al piccolo Will, teme che ora che si è riappacificata con Bill, lui sia di troppo. Che i due finiscano per lasciarsi?

È il giorno di San Valentino è Xander vorrebbe passarlo assieme a Zoe, ma quest’ultima continua ad essere preoccupata per la situazione di suo padre Reese. Pensando alla gravidanza di Florence, Zoe arriva alla conclusione che questa sia servita al genitore a risolvere in qualche modo i suoi problemi, solo che le manca un elemento importante: ignora che la bambina è in realtà figlia di Hope e le è stata sottratta durante il parto. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.