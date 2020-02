Beautiful, anticipazioni puntata 7 febbraio: Steffy e Liam temono che Hope si stia legando troppo a Phoebe

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a raccontarci cosa succederà nell’episodio di venerdì 7 febbraio 2020, in onda sulla rete Mediaset di Canale 5 al solito orario delle 13.45. In questo nuovo ed avvincente appuntamento con la soap americana vedremo Steffy aprirsi con Hope e confidarle tra le lacrime della difficoltà di superare ancora oggi il dolore per la perdita di Phoebe.

Brooke sta apprezzando molto l’aiuto che Ridge sta dando a Liam e a Hope. Quando Hope ritorna a casa si commuove nel vederla tutta sistemata e addobbata di fiori. Poi, la giovane ringrazia la madre e le dice che la vicinanza della piccola Phoebe le è di grande conforto e la sta aiutando ad alleviare il dolore per la perdita della sua bambina.

Anticipazioni Beautiful: Hope è sempre più dipendente da Phoebe

Liam è molto preoccupato per Hope, perché ha paura che questa si stia legando troppa a Phoebe, anche perché lei non è la madre naturale della bambina. La Logan però gli ricorda che neanche Steffy lo è, visto che l’ha avuta in adozione. La risposta pungente di Hope lascia di stucco Liam, il quale comincia a vedere qualcosa di morboso nel suo attaccamento alla bambina. A quel punto, lo Spencer pensa sia meglio avvertire Steffy, prima che a situazione possa sfuggire di mano.

Ridge e Brooke apprezzano il modo con cui Hope sta affrontando la perdita di sua figlia, ma al tempo stesso sono preoccupati perché anche loro come Liam e Steffy ritengono che Hope abbia scambiato la bambina adottata da Steffy per Beth.

Intanto la figlia di Brooke chiede a Steffy il permesso di poterla aiutare con Phoebe. La Forrester acconsente, e Hope confida di voler riprovare ad avere un altro figlio, ma ha paura che possa andare male un’altra volta. A questa affermazione di Hope, Liam e Steffy si guardano perplessi. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.