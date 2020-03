Beautiful, anticipazioni puntata 18 marzo 2020: Hope si lega al piccolo Douglas

Le anticipazioni di Beautiful ritornano puntuali per svelarci la trama della puntata di mercoledì 18 marzo 2020, che sarà trasmessa su Canale 5 al solito orario delle 13.40. In questo nuovo appuntamento con la soap più longeva delle reti Mediaset vedremo Hope prendersi cura di Douglas. La Logan si legherà al piccolo, ancora molto triste a causa della morte della mamma. Nel frattempo, sia i membri della famiglia Spencer che quelli della famiglia Forrester si stringono intorno a Thomas, rientrato a Los Angeles per occuparsi del funerale della moglie Caroline.

Capeggiati da Ridge, i Forrester si stringono attorno al povero Thomas, devastato per l’improvvisa e prematura morte di Caroline. Anche Bill Spencer e la sua famiglia si sforzano di far ritornare il sorriso al giovane, mentre Hope si offre di portare Douglas a distrarsi. La giovane porta il bambino in cucina e gli promette di preparargli i maccheroni al formaggio, uno dei suoi piatti preferiti.



Anticipazioni Beautiful: Hope parla a Douglas della mamma e di Beth

A quel punto, Douglas teneramente fa una domanda ad Hope: dove vanno le persone quando muoiono. È così che Hope racconta al piccolo del paradiso e lo conforta dicendogli che lì si trova la sua mamma, insieme a sua figlia, e che entrambi li proteggono dall’alto vegliando su di loro. Allora Douglas si fa cullare dalla Logan e poi le confida che vorrebbe che la sua amata mamma stia assieme alla piccola Beth.

Hope parla a lungo con Douglas del Paradiso, della sua adorata mamma e di Beth. La giovane finisce così per legarsi quasi immediatamente al figlio di Thomas ed inizia a provare per lui un affetto sempre più forte. Gli spoiler ci rivelano però che questo legame porterà nuovi guai nella vita di Hope.

Nel salone di casa di Brooke, Thomas ricorda con grande malinconia tutti i bei momenti passati con la moglie Caroline. Infatti, nonostante nella loro unione non siano mancati i momenti difficili, la loro era proprio una bella storia d’amore ed ora è preoccupato per il futuro di suo figlio Douglas. Il Forrester è convinto che il figlio non riesca a superare il dolore per la perdita della madre, ma tutti cercano di tranquillizzarlo. Infatti, sia lui che il bambino non avranno di che preoccuparsi, perché sarà la famiglia a prendersi cura di loro. Come finirà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.