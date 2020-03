Beautiful, anticipazioni americane: Hope lascia Liam per Thomas

Dalle anticipazioni di Beautiful americane scopriamo che rientra nel cast Thomas Forester. Il giovane torna Los Angeles dopo la morte della moglie Caroline. Rientrato a Los Angeles si scopre che porta con se suo figlio Douglas. Hope vede la complicità che Liam ha con la ex-moglie Steffy e con le due bambine.

Per questo Hope è ormai certa che il loro matrimonio debba finire e che l’uomo debba tornare con Steffy, l’unica donna che è stata in grado di renderlo padre. Proprio per questo chiederà a Carter di preparare i documenti dell’annullamento. La ragazza è ormai certa di essere un peso ed un ostacolo per il marito.

Hope si è legata al piccolo Douglas fin dal primo momento in cui è arrivo a Los Angeles. Il bambino, orfano di madre, ha trovato in Hope un appoggio e la persona in grado di renderlo felice. Contemporaneamente il giovane Thomas si invaghisce di Hope, decide che la ragazza dovrà essere sua moglie ed anche la madre di suo figlio.

Dopo la decisione di interrompere il matrimonio con Liam, Hope si dirige da Thomas e lo informa che avranno una relazione ma gli comunica che, il loro amore sarà platonico e finalizzato alla cura del piccolo Douglas. Il ragazzo è contento di questa decisione perché è certo di poter fare innamorare la donna di sé o comunque è convinto di poterla tenere legata a sé sfruttando l’amore che prova per sul figlio Douglas. La donna nei momenti in cui è a fianco al piccolo Douglas riesce a trovare sollievo per la morte di tua figlia.

Dalle anticipazioni americane scoppiamo inoltre che Thomas verrà a scoprire tutta la verità che riguarda Beth ma, deciderà di non dire nulla poiché è certo che in quel caso perderebbe per sempre Hope. Decide fare tutto quello che è possibile per infangare ancora di più la storia. Il giovane fa tutto ciò che è lecito ed illecito per bloccare ed ostacolare chiunque voglia svelare la verità la Hope, sembra che arriverà anche ad uccidere.