Beautiful, anticipazioni puntata 16 marzo 2020: Thomas trova conforto in Hope dopo la morte di Caroline

Le anticipazioni di Beautiful tornano puntuali per raccontarci la trama dell’episodio di lunedì 16 marzo 2020, in onda sulla rete Mediaset di Canale 5 a partire dalle 13.40 circa. Nel corso di questo appuntamento vedremo Thomas rivelare le cause della morte della povera Caroline. Mentre Thomas è tornato a Los Angeles con Douglas per celebrare il funerale della moglie, tutti i parenti decidono di stringersi attorno a loro per confortarli.

Purtroppo, per Caroline si è trattato di una morte improvvisa: la poveretta è stata infatti colpita da un embolo, che l’ha uccisa nell’arco di alcuni minuti. La notizia lascia sconvolti suoi familiari, che non si capacitano come mai una donna cosa giovane, possa essere strappata alla vita nel fiore dei suoi anni.

Anticipazioni Beautiful: la famiglia si stringe intorno a Thomas e Douglas

Taylor e Bill, tra i primi a ricevere la notizia, sono distrutti. Entrambi decidono però di farsi coraggio per il bene del nipote e del povero Thomas, ormai rimasto da solo ad occuparsi di un bambino tanto piccolo. Il colpo è comunque troppo forte per tutti.

Thomas è devastato dal dolore, ma la vicinanza dei suoi cari gli è molto di conforto. In particolare, sono le parole della sorellastra Hope a dare sollievo al vedovo. Questa pare infatti capire perfettamente la situazione che Douglas sta passando, perché anche lei di recente ha subito una grossa perdita e ritiene di sapere come fare per aiutarlo.

Hope è molto brava con i bambini e pensa che potrebbe occuparsi di Douglas, almeno finché il fratellastro non si sia ripreso un po’ e se possibile trovare le parole giuste per spiegare al piccolo cosa è successo alla sua povera mamma. Il nostro appuntamento con le anticipazioni di Beautiful termina per il momento qui. Vi ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni alle 13.40 su Canale 5 e che è possibile rivedere tutte le puntate sull’app e il sito di Mediaset Play.