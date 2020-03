Beautiful, anticipazioni puntata 10 marzo 2020: Wyatt sospetta di Flo

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a svelarci la trama della puntata di martedì 10 marzo 2020, in onda su Canale 5 alle 13.40. In questo nuovo appuntamento con la soap più longeva delle reti Mediaset vedremo Sally e Wyatt parlare di Flo. Mentre la Spectra sarà curiosa di conoscere qualcosa di più sulla storia tra il suo attuale fidanzato e la Fulton, Wyatt rifletterà su quanto appena successo. Infatti, lo Spencer è convinto che Flo non gli stia dicendo la verità, visto che non gli ha detto di aver dato in adozione sua figlia. Nel frattempo, la Fulton vuole rivelare la verità a Hope, ritenendo che questa abbia sofferto anche troppo per la perdita della figlia.

Dopo aver cenato, Sally e Wyatt restano in casa a parlare. I due iniziano a discutere di quanto appena successo: Hope ha conosciuto la madre naturale di Phoebe, la bambina a cui lei si è affezionata e che la sta aiutando a superare il lutto per la perdita di sua figlia Beth. Qualcosa non convince però Wyatt. Infatti, quando l’ha incontrata al Bikini Bar, Flo non le ha detto di essere diventata madre, ma anzi ha affermato di non aver mai avuto figli.

Anticipazioni Beautiful: Florence convince Zoe a dire la verità su Phoebe

A fugare ogni dubbio di Wyatt ci pensa però Sally. Quest’ultima, curiosa di sapere di più sulla ex fidanzata del suo compagno, dice allo Spencer che probabilmente Florence non voleva metterlo a conoscenza di un particolare tanto intimo della sua vita e che forse dopo l’adozione ha smesso di sentirsi a tutti gli effetti madre della piccola Phoebe. Dopo aver parlato con Sally, Wyatt si convince del fatto che forse lei ha ragione. Inoltre, lo Spencer rassicura la fidanzata, dicendo di non provare più niente per Flo.

L’incontro con la vera madre di Phoebe non ha fatto altro che riaccendere i sensi di colpa di Flo. Dopo aver scoperta la parentela tra il suo ex fidanzato Wyatt e la Logan, Florence viene ancora di più assalita dal rimorso. Rientrata a casa, la Fulton ha un confronto molto acceso con Zoe.

La figlia di Reese ha visto uno foto che ritrae Flo e Wyatt insieme ai tempi del liceo, ed ha paura che in virtù della loro vecchia conoscenza la Fulton possa tradire lei e suo padre da un momento all’altro. Le due giovani discutono tra di loro e alla fine Flo riesce a convincere Zoe a confessare la verità ad Hope, ma ecco che sopraggiunge anche il dottor Reese. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.