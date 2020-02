Beautiful, anticipazioni americane: Hope diventa la mamma di Beth e Douglas

Negli episodi di Beautiful attualmente trasmessi in Italia stiamo assistendo al tentativo di Hope di superare la morte della figlia. Negli episodi trasmessi in America le cose sono molto diverse. La giovane Hope venuta a conoscenza che sua figlia è viva, ed adottata da Steffy Forrester, è riuscita a riaverla ed a portarsela a casa iniziando la vita famigliare che aveva tanto desiderato.

Nei recenti episodi americani Hope è diventata anche la mamma di Douglas, il figlio di Caroline Spencer e di Thomas Forrester. Il giovane Forester dopo la morte della sua compagna è rientrato a Los Angeles con il figlio che fin da subito ha instaurato un legame fortissimo con Hope, la quale desidera diventare la sua nuova mamma.

Hope adotta Douglas

Hope nei recenti episodi americani ha sposato Thomas per tentare di allontanare la sofferenza per la morte di Beth e nel tentativo di rifarsi una vita lontana da Liam che, in quanto padre delle figlie di Steffy desidera stia con loro. Ad un tratto Hope scopre che Thomas non solo sa tutta la verità su sua figlia Beth ma che ha anche macchinato affinché rimanesse un segreto e lo lascia immediatamente. A causa del suo comportamento instabile il ragazzo perde la custodia del figlio. Hope riceve la richiesta del tribunale sulla sua disponibilità ad occuparsi del piccolo Douglas adottandolo. La ragazza è ben contenta di accettare considerando anche che il bambino ha un ottimo rapporto con Liam che, è anche il cugino della defunta Caroline.

Hope e Liam iniziano un rapporto sereno e da genitori di ben due figli, Beth e Douglas. Steffy è ancora single e si divide tra il lavoro e la figlia Kelly. Thomas invece è riuscito ad evitare il carcere per la morte di Emma e decide di avvicinarsi a Zoe nel tentativo d’ingelosire Hope e di riconquistarla. Anche il dottor Buckingham non verrà arrestato per la vendita ed il rapimento di Beth.