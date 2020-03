Beautiful, anticipazioni americane: Xander scopre la verità su Beth e vuole confessare tutto a Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful è emerso che aumenta sempre di più la cerchia delle persone a conoscenza del segreto riguardante la piccola Beth. Inizialmente gli unici ad essere a conoscenza dello scambio di culla erano Flo e Reese, successivamente la verità è stata scoperta anche da Zoe, a poco a poco sempre più persone hanno scoperto la verità e questo rischia di far emergere la terribile verità su Beth.

Un giorno Zeo e Flo, appesantite dal segreto di Beth, parlano per decidere se continuare a mantenere il terribile segreto oppure se raccontare tutto ad Hope e Liam. Per le due ragazze diventa sempre più pesante mantenere il segreto vedendo l’insanabile sofferenza di Hope. Le due ragazze si sentono sempre più in colpa e non riescono a decidere cosa fare. Flo è la più indecisa perché una parte di lei vorrebbe dire la verità ma l’altra teme che raccontando tutto perderebbe la famiglia appena ritrovata, ossia quella Logan.

Proprio mentre cercano di prendere una decisione, il giovane Xander Avant sente tutto e si trova suo malgrado coinvolto in una terribile vicenda. Dovrà decidere se tacere per difendere la sua ragazza oppure fare la cosa giusta e raccontare la verità ad Hope nel tentativo di ridarle un po’ di serenità.

Hope decisa ad annullare il matrimonio con Liam ha incaricato Carter di preparare i documenti. L’avvocato tenta di far cambiare idea ad Hope ma, la ragazza è estremamente determinata ad interrompere il matrimonio. Si sente un ostacolo per la serenità di Kelly e Pheobe, è conscia di non poter più essere madre e vuole che quelle due bambine crescano con un padre accanto 24 ore su 24, ed in più sente di dover stare vicina a Douglas per aiutarlo a cresce sereno dopo la morte di Caroline.

Una volta ottenuti i documenti per l’annullamento del matrimonio, Hope si reca da Liam e proprio mentre li fa firmare al marito arriva Xander. Il ragazzo li interrompe bruscamente dicendo che deve dirgli una cosa di vitale importanza per il loro matrimonio. Zoe arriva giusto in tempo per fermarlo e lo prega di non dire nulla per non rovinerle la vita. Il ragazzo innamorato decide di tacere.