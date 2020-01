Beautiful, anticipazioni puntata 1° febbraio: Zoe ha dei sospetti su suo padre Reese

Cosa ne pensa l’autore

Gianluca Persano - Zoe è sul punto di scoprire la verità sulla morte della figlia di Hope e Liam. Il castello di bugie costruito dal dottor Reese appare perciò sul punto di crollare. Non ci resta da vedere quale decisione prenderà Zoe una volta scoperto che Beath non è morta, ma è stata in realtà rapita da suo padre. La giovane modella si troverà in quel momento a dover prendere una difficile decisione: coprire il padre, rendendosi complice così del suo crimine, oppure dire la verità e quasi sicuramente Reese finirebbe dietro le sbarre.