Beautiful, anticipazioni del 31 gennaio: riunione di famiglia per Hope, Zoe vicina alla verità

Le anticipazioni della puntata di venerdì 31 gennaio 2020 della soap opera “Beautiful” rivelano che dopo l’inaspettato incontro di Zoe con Flo, i dubbi della stilista aumentano, così come i suoi sospetti. La ragazza è infatti convinta che il padre le abbia nascosto qualcosa ed è intenzionata più che mai a far luce sull’intera vicenda.

Nel frattempo mentre Wyatt e Sally faranno visita a Steffy per conoscere la nuova arrivata, Phoebe, Katie e Donna decideranno di andare a trovare la nipote. Il sequel della narrazione della soap opera americana è destinato a riservarci nuovi momenti emozionanti ed adrenalinici, che terranno con il fiato sospeso i telespettatori.

Zoe indaga, Wyatt e Sally incontrano Phoebe

Dopo l’incontro con Flo, le perplessità della figlia di Reese aumentano. La versione strampalata della Fulton non ha del tutto convinto la modella, che deciderà quindi di far ritorno nella casa del padre per ottenere maggiori informazioni e carpire qualche indizio in più, utile per rintracciare e scoprire la verità.

Ad alimentare i dubbi della giovane è stata anche la decisione del padre di lasciare così troppo velocemente Los Angeles per trasferirsi a Londra. Zoe ha tante domande da fare alla Fulton, che rispnde in modo incerto, dimostrando così di avere qualcosa da nascondere. Zoe collega in qualche modo il fatto che il padre abbia fatto qualcosa che in parte ha coinvolto Steffy, la sua datrice di lavoro.

Le zie di Hope vanno a fare visita alla nipote. Durante la riunione di famiglia sono tanti gli aneddoti ed i ricordi riguardanti l’inanzia che vengono rievocati. Per allietare il bel quadretto familiare, le due zie portano un puzzle da fare insieme a Hope, che si presta ben volentieri al gioco.

Sopraggiunto Liam, la giovane figlia di Brooke cerca di coinvolgerlo nel gioco, ma il ragazzo declina l’invito. Da qui nasce una discussione che porterà i due a rievocare i drammatici momenti vissuti a Catalina, dove Hope partorì da sola, mentre Liam era lontano da lei. Il senso di colpa del ragazzo non accenna ad andar via, tormentando così Liam per non essere arrivato in tempo per il parto. Chissà se la sua presenza avrebbe potutto cambiare il corso degli eventi.

Nel frattempo Wyatt e Sally vanno a casa di Steffy. Il giovane nota si da subito la straordinaria somiglianza tra la sorella e la piccola Phoebe. Una somiglianza che aveva notato anche Steffy e che l’ha portata ad acconsentire all’adozione della bambina. Nessuno può immaginare quale sia la verità circa le vere origini di Phoebe. L’appuntamento con Beautiful è per venerdì 31 gennaio 2020 alle 13,40 circa su Canale 5 oppure in streaming su Mediaset Play.