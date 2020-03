Beautiful, anticipazioni americane: Reese viene arrestato mentre Xander e Zoe licenziati dalla Forrester

Dalle anticipazioni di Beautiful che giungono dall’America scopriamo che la verità su Beth verrà a galla, si scoprirà quindi la falsa adozione di Phoebe. Brooke, seguendo il suo intuito, capirà che Hope è in pericolo e si precipiterà alla casa sulla scogliera sperando di arrivare in tempo prima che Thomas le faccia del male.

Ridge riceve un’inaspettata e preoccupante visita da parte del Detective Sanchez, l’uomo è certo che dietro alla morte di Emma Barber ci sia lo zampino di Thomas. Wyatt sarà confuso e non saprà come comportarsi con Flo, responsabile di aver mantenuto il terribile segreto di Beth e non averlo confessato a Liam ed Hope.

Il dottore Buckingham è fuggito a Londra per scappare alle sue responsabilità per aver effettuato uno scambio di culla e venduto una bambina. Quando la verità verrà a galla e tutti sapranno quello che in realtà è accaduta la piccola Beth il dottor Reis verrà arrestato. Nel momento in cui il segreto viene svelato tutti quelli che lo hanno tenuto nascosto subiranno delle conseguenze Tra questi ci saranno Zoe e Xander. I due, nonostante supplichino ripetutamente Ridge e Brooke per avere il perdono, verranno licenziati e banditi dalla Forrester Creation. Non li faranno arrestare perché li ritengono colpevoli di aver scoperto e taciuto il perfido piano del dottor Buckingham ma riconoscono la loro assenza di responsabilità nella decisione di Reese.

Hope e Liam si occuperanno de Flo, complice del dottor Reese, facendola arrestare. Hope si rivolgerà a Justin, l’avvocato di Bill, per annullare il matrimonio con Thomas e per avere il riconoscimento della patria potestà di Beth. Thomas venuto a conoscenza della richiesta di annullamento del matrimonio convoca Hope alla scogliera con una scusa, il suo obiettivo è farle cambiare idea.

Brooke è certa che il ragazzo voglia fare del male alla figlia e si dirige anch’essa alla scogliera sperando di arrivare in tempo prima che venga l’irreparabile. Ridge cerca di consolare la figlia Steffy, per la perdita di Phoebe, e contemporaneamente cerca di proteggere il figlio Thomas dal detective Sanchez e dalla prigione.