Beautiful, anticipazioni americane: Hope sposa Thomas e diventa mamma

Dalle anticipazioni americane di Beautiful abbiamo scoperto che la giovane Hope Forrester, annullato il suo matrimonio con Liam, decide di sposarsi con Thomas e di diventare la madre di Douglas.

Il giovane Forrester è tornato a Los Angeles dopo la morte della sua compagna Carolyne Spencer. Dopo il suo ritorno a Los Angeles Brooke inizia a notare un cambiamento repentino ed un morboso attaccamento a sua figlia. Giorno dopo giorno Thomas ha maturato una vera e propria ossessione nei confronti di Hope, soprattutto dopo aver notato l’attaccamento che di suo figlio Douglas nei confronti della giovane Logan.

Il bambino, con la sua ingenuità, si è rivolto ad Hope chiedendole “puoi farmi da mamma” al bambino manca tanto la sua mamma e vede in Hope un pò di Caroline. La ragazza, ancora distrutta dalla perdita di sua figlia Beth, è conquistata dalla dolcezza del piccolo Douglas. Il giovane Forrester decide di sfruttare abilmente questa debolezza di Hope e per conquistarla e per mettere su una famiglia con lei. L’ossessione del ragazzo arriverà al punto di sfuggire ad ogni controllo, tanto che il ragazzo arriverà ad eliminare ogni possibile ostacolo che potrebbe allontanarlo da Hope.

Thomas quando scoprirà che Beth è viva e che tutti la conoscono come Phoebe, decide che la verità non devra mai venire a galla e per farlo provocherà l’incidente stradale e la conseguente morte di Emma Barber. La ragazza, venuta a conoscenza dello scambio di culle, stava correndo da Hope per raccontarle la verità ma, il giovane ha deciso che doveva bloccarla perché se no avrebbe perso ogni speranza di costruire una famiglia con la Logan.

Thomas decide di sfruttare suo figlio e l’ascendente che ha verso Hope, chiede quindi al figlio di convincere Hope a diventare sua mamma. La Logan, davanti all’insistenza ad alla tenerezza del bambino non riesce a dire di no. Hope, va da Thomas, e gli dice “ti sposo” ma gli comunica che il loro dovrà essere un matrimonio esclusivamente per il bene di Douglas e non ci saranno baci ne altre cose con di loro. A Thomas va bene questa situazione, è convinto di poter far cambiare idea alla ragazza. Quando si rende conto che la sua futura moglie sembra essere ancora trattata Liam decide di drogarlo per fargli avere una notte di passione con Steffy, così che Hope venuta a conoscenza di questo fatto si allontanerà per sempre dell’uomo diventando tutta sua.