Beautiful, anticipazioni americane: Quinn sconvolta dal video di Shauna

A Beautiful non ci si annoia mai e questa volta, ad essere protagonista di uno scandalo, sarà Brooke. La Logan sarà sorpresa da Shauna mentre decide di rovinare per sempre il suo matrimonio con Ridge. Quest’ultimo, che aveva avuto da poco una liaison proprio con la Fulton, resterà senza parole nello scoprire che la moglie, lo ha ripagato con la stessa moneta. Infatti la Logan ha avuto un momento di debolezza mentre si trovava in compagnia di Bill Spencer.

Brooke e Bill si sono baciati e questo ha fatto sì che Ridge decidessi di troncare la sua storia con la Logan, per potersi fiondare tra le braccia della della Fulton. Quest’ultima aveva, nel frattempo deciso, di lasciare la città per evitare di causare altri problemi e di farsi ferire nuovamente da un uomo. Ma non appena lo stilista ha in mano le carte del divorzio firmate da Brooke, si precipita a dirlo a Shauna, con lo scopo di dissuaderla e impedirle di partire.

Ma come si è arrivati a questo punto? Facendo un passo indietro, ritorniamo al momento un cui Quinn è furiosa, perché a suo dire, Brooke vince sempre e anche in questo caso è stato così. Le rivela di non sopportare il suo sguardo di sufficienza quando parla di Thomas. A proposito del padre di Douglas, Ridge decide di scusarsi con la moglie per la sua ostinazione di voler difendere suo figlio. E’ qui che Shauna fa una confessione alla Fuller: le dice infatti di avere un video che potrebbe rovinare per sempre il sorriso beffardo di Brooke. Ma le confessa anche di non essere certa di voler usare certi metodi.

Ovviamente questo dubbio Quinn non ce l’ha! Decide che la cosa migliore da fare è quella di mostrarlo subito a Ridge. Al momento del bacio la Logan aveva chiarito con lo Spencer come stavano tra di loro le cose, sottolineando che lei è la moglie di Ridge, come lui è il marito di Katie. Quest’ultima ha dovuto subire da poco un trapianto di reni e il donatore è stata in realtà una donatrice, nella persona di sua nipote Florence.

Quinn è rimasta molto sorpresa quando ha visto il video girato da Shauna e si convince che la storia deve diventare di dominio pubblico. Ma vorrebbe che a mettere la Logan nei guai sia proprio Shauna, facendo vedere il video ai diretti interessati. I protagonisti del filmato si troverebbero di sicuro con le spalle al muro. Ridge scoprirà dunque dalla Fulton che Brooke e Bill si sono baciati. Questo sarà l’inizio della fine della loro storia d’amore.