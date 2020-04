Beautiful, anticipazioni americane: Ridge parte e lascia Brooke per un’altra donna

Beautiful è certamente una delle soap più longeve che attualmente sono ancora sul piccolo schermo e seguendo le puntate americane vediamo che Ridge ha scoperto il tradimento di Brooke e questo grazie alle manovre e i sotterfugi orditi da Quinn. Quest’ultima è felice di quello che sta accadendo e di essersi tolta la Logan dai piedi, ma dovrà fare i conti con il marito Eric a tal proposito che non negherà il disappunto nei suoi confronti. La Fuller però riuscirà con maestria ad evitare problemi con il patriarca dei Forrester.

Ridge però non tarda a consolarsi per la delusione avuta, in quanto Shauna è sempre dietro l’angolo, pronta a prenderlo per mano. Ma sarà proprio la Fulton scoprirà Brooke e Bill mentre si baciano e non esiterà a filmarli con il suo cellulare. Quinn userà abilmente quest’arma riuscendo così ad ottenere la separazione di Ridge e Brooke. La Fuller sarà addirittura gongolante, tanto da far capire ad Eric qualcosa. Il Forrester le dirà di essere deluso dal suo atteggiamento contro colei che da sempre è un membro della famiglia. Quinn così fa dietrofront e dice al marito di essere pentita, anche se non è vero.

Nel frattempo anche la storia tra Bille e Katie è nuovamente in crisi e sempre a causa di Brooke, che già in passato era stata la causa della fine del loro matrimonio. Sarà così anche questa volta? La madre di Will è davvero amareggiata e distrutta da questa storia, che cosa deciderà di fare? Lascerà dollar Bill? I due avevano superato insieme, la malattia della Logan, che l’aveva portata per la seconda volta vicino alla morte e ora un nuovo ostacolo si pone tra di loro.

Ridge intanto viene a sapere che Shauna sta per partire e qualcosa lo spinge a raggiungerla. Il Forrester sembra davvero molto preso dalla Fulton, ma lei quando se lo trova davanti lo respinge. I due discutono perché la donna si dice certa che un giorno potrebbe pentirsi della sua scelta. Ridge a questo punto le conferma la fine del suo matrimonio con Brooke e il fatto che hanno firmato le carte del divorzio che presto sarà ufficiale.

Ridge poi prosegue confermando così a Shauna di essere un uomo libero da vincoli e che nessuno potrà fermarlo e ha deciso di partire con lei alla volta di Los Angeles. A questo punto cosa succederà? Purtroppo a causa del Coronavirus le riprese della soap americana sono state sospese a data da destinarsi e finchè sarà cessato il pericolo di contagio. Nelle scorse ore, Canale 5, ha diffuso alcuni video dove i protagonisti di Beautiful hanno parlato ai loro fans, dicendo loro di restare a casa.