Beautiful, anticipazioni americane: Flo scopre che Thomas ha un disturbo mentale, deciderà di raccontare tutto su Beth?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful arrivano notizie dettagliate su come verrà a galla la verità sullo scambio di curve. Flo si trova alla Forester con le zie Brooke, Donna e Katie e dai discorsi emerge la preoccupazione di Brooke in merito al matrimonio di sua figlia con Thomas. Queste confidenze arrivano mentre Hope è in luna di miele con Thomas ed il piccolo Douglas è rimasto a Los Angeles con Steffy e Liam. Durante il matrimonio il piccolo Douglas aveva detto ad Hope che Beth era viva ma, il padre ha risolto la situazione facendo passare il figlio per bugiardo.

Brooke è sempre stata contraria al matrimonio della figlia con Thomas. La donna ritiene che Hope sia manipolata dal ragazzo che sfrutta il difficile periodo a suo vantaggio. Brooke è a conoscenza dei disturbi mentali che affliggono Thomas fin da quando era ragazzo. Non appena Flo viene a conoscenza dei disturbi mentali si preoccupa per il bene di Hope e scappa dall’ufficio. Le tre Logan rimangono stupide dalla reazione, che Brooke giustifica dicendo che è molto peoccupata per la cugina ma, Katie non è convinta che sia così.

I disturbi mentali di Thomas

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Thomas è affetto da disturbi mentali fin da quando era bambino. Da piccolino ha iniziato a soffrire di disturbi mentali, ossia da quando il papà Ridge ha lasciato tua madre Taylor per stare con Brooke e i problemi sono peggiorati con la nascita di Rick.

E’ proprio sul ragazzo che si sono riversate tutte le attenzioni dei tuoi familiari ed hanno scatenato un atteggiamento aggressivo ed ossessivo. La prima vittima è stata proprio il giovane zio Rick. L’ossessione è peggiorata quando la sorella Phoebe è morta in un incidente stradale dove alla guida del veicolo c’era Rick.

Come risposta Thomas ha incendiato la macchina del fratellastro facendola esplodere e poi ha deciso di portarli via Carolyn approfittando di una notte in cui lei era incosciente a causa di abuso di droghe l’alcool. Ed è proprio in quella notte che è nato Douglas.