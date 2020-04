Beautiful, anticipazioni americane: Hope si sente in colpa

Ci saranno delle novità imperdibili nella soap opera Beautiful. Le puntate di Beautiful sono trasmesse su Canale 5 dal lunedì al sabato, dalle ore 13,40. Steffy e Liam, dopo la scelta di Hope di far firmare l’annullamento al marito per incoraggiarlo a vivere a Malibù con Kelly e Phoebe, inizieranno pian piano a riavvicinarsi. Il giovane Spencer sarà un valido aiuto per Steffy. Un giorno la Forrester sarà molto turbata e dichiarerà di essere molto impensierita per la relazione ormai danneggiata tra lui e suo fratello Thomas. Liam, a sentire queste parole, diventerà all’improvviso teso, dichiarando che secondo lui sta manipolando Hope la quale non è più la stessa.

La Logan, infatti, piuttosto che dedicarsi sul loro matrimonio, ha fatto di tutto per cacciarlo via di casa. Thomas, ulteriormente, la ritiene la madre perfetta per Douglas. Hope, dopo, busserà alla porta di Steffy. Phoebe inizia a piangere e Steffy andrà in camera da letto per allattarla. In questo modo Liam e la giovane Logan resteranno un po’ soli a parlare dei momenti belli trascorsi insieme fino al drammatico allontanamento di Beth.

Hope infine dichiara che è contenta nel sapere che Kelly e Phoebe ora hanno due genitori partecipi. Infine aggiungerà una frase che lascerà Liam meravigliato, dichiarerà che se Beth non fosse morta, le cose sarebbero andate diversamente. Liam la stringerà a sé affettuosamente. Brooke, nel frattempo, starà molto male per la scelta della figlia. Dichiarerà di essere sicura che se Thomas non fosse rientrato a Los Angeles, Liam ed Hope, malgrado il lutto di Beth, avrebbero fatto tanto per recuperare il loro matrimonio.

Una mattina Brooke decide di parlare con il ragazzo e si reca alla Forrester Creations. Brooke gli parla subito di Hope. Dichiarerà che la figlia ha abbandonato Liam senza un motivo evidente ma lei è sicura dell’amore che li unisce ancora. Per questo, gli chiederà di stare lontano dalla figlia. Thomas replicherà di non aver condizionato la ragazza, vuole soltanto supportarla.

Non credeva di amarla ancora così tanto, non lo credeva nemmeno lui. E dirà che con la morte di Caroline, ha compreso che nella vita non si devono fare delle rinunce. Aggiunge anche che questa volta non si tirerà indietro, non ora che Liam ha firmato l’annullamento e non adesso che Steffy, sua sorella, è più felice che mai. E può serenamente fare una nuova vita con Liam, un marito e papà ammirevole. Brooke si arrabbierà e andrà via furiosa.